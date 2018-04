La boda de Dalma Maradona: "Fue la noche más mágica de mi vida"

Con una ceremonia no religiosa, la hija mayor del Diez selló su amor con Andrés Caldarelli. Fue el sábado 31 de marzo en el salón La Herencia, de Pilar, con una fiesta para 280 personas. Diego fue el gran ausente. “El que se la perdió fue él”, disparó Claudia. Y Maradona no se calló: “No entendí por qué no esperó tres semanas más”. Toda la intimidad de una noche tan soñada como polémica.