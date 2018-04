"No me voy a sentar porque no me interesa, pero quiero aclarar una cosa", dijo la periodista. "Sentate y debatimos", le contestó Ulises. La conductora Maju Lozano debió alzar la voz para poner un poco de orden: "¡Chicos! por favor, estoy hablando. Mercedes me pidió no estar y está en todo su derecho. Ella no se quiere cruzar con vos y la respeto porque es una compañera de trabajo".