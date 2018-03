"Un violador y un abusador de niños tiene que tener cadena perpetua de verdad, no jodamos con las bolu… que hablan. Y el feminismo, ultrafeminismo exaltado de que me acosó, me metió la lengua muy adentro, no tergiversemos las cosas señoras. Una cosa es el abuso sexual de verdad y otra cosa es el acoso que me tocó el culito, que me dijo cositas", arrancó, refiriéndose a su lucha para que se aplique el máximo rigor de la ley en los casos de violación y abuso de menores.