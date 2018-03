"Me hacían muchas jodas con cosas técnicas de la tele porque yo actuaba como en el teatro pero me pareció rarísimo lo que dijo el director. Después vino Nancy Dupláa, me llevó a un costado y me dijo: 'Gri, es verdad, es sin lengua'. Creo que ya había tenía un beso con Posca o con otros integrantes del elenco y le dije: 'A todos les metí la lengua'. Ella me dijo 'no lo hagas más, no es usa'", reveló, provocando las risas de todos los presentes.