"A todo el equipo nos pareció interesante. Me parece que tiene algo súper fresco, nuevo, y que puede dar mucho más que lo que dio en el Bailando el año pasado", la halagó durante un móvil con El Diario de Mariana la conductora , quien, consultada por el rumor que vinculó a la chica del clima con el ex tenista afirmó que "no tengo motivos para tener rencor con ella".