"(Fue) un horror. Me parece una vergüenza, me parece lamentable lo que ha pasado. Hemos sido el hazmerreír del mundo", afirmó Mirtha en diálogo con América, al asistir a la inauguración de la Sala Alfredo Alcón del Teatro San Martín. "Esto no tiene que volver a ocurrir. ¿De dónde esa violencia? ¿De dónde sale esa gente tan violenta, tan mala y haciéndonos tanto daño? Destruyendo una plaza que costó una fortuna arreglar, y que nuevamente hay que arreglarla. Porque eso lo pagamos nosotros con nuestros impuestos".