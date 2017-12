El segundo audio corresponde a una charla entre Díaz Castelli y Gancedo: "Valeria (otra psicóloga que atendió a Rocío) no entiende nada, hablás de ustedes. No sé quiénes son ustedes porque hasta donde sé el único que te venía dando una mano económica soy yo. Hablás de que Valeria no entiende nada. Nadie entiende nada, somos todos canallas. Somos todos aprovechadores, abusadores, malas personas y vos sos la única que tiene todo claro. Es alucinante, alucinante, Rocío. Te digo… 'Venite esta noche'. Te digo 'Voy a tu casa ahora'. Que te lo vuelvo a ofrecer si estás angustiada, me tomo un taxi y te voy a dar un abrazo para que te tranquilices… (pero) me seguís agrediendo".