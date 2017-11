"No me hago el boludo. Lamento por lo que está pasando, pero es la Justicia la que está actuando. Por lo tanto, ante la Justicia hay que presentarse, que es lo que tiene que hacer. Obvio que esto no es cómodo, no es lindo y lo entenderán, pero es la actualidad. Es un tema que hace años que se viene tratando, por lo tanto no es nuevo, no es sorpresivo ni nada. Lo digo incluso para liberar a mis compañeros de sus opiniones", finalizó Jorge Rial sobre Agustina Kämpfer.