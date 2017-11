"Efectivamente me rompen los dos vidrios de atrás, no me rompieron los de adelante porque los tenía abiertos. Entonces, ahí me empiezan a pedir el maletín a los gritos, les digo no tengo ningún maletín. Bueno, dame la llave, le digo no, no vivo acá, y me empujaban, me manoteaban, y uno de ellos lo vi que miró para atrás y como que se asustó, se ve que el de la moto le avisó y se fueron, me salvó un auto que pasó", describió.