Por otra parte, cuando le preguntaron sobre la detención de Julio De Vido, Campanella respondió: "No puedo sentir alegría, quizás un alivio. A Lilita (Carrió) la vi a la noche y ni siquiera en ella sentía alegría. Es cuando se gana una lucha después de mucho trabajo y no debería haberse peleado tanto tiempo. Yo tengo mucha desconfianza en la justicia argentina. Creo que de los tres poderes es el que peor funciona. Están en una gran oportunidad de hacernos cambiar de idea, como hemos cambiado en otras cosas que realmente no se han visto antes. Pero a mí me gustaría ver algunas condenas, por supuesto, sobre bases verdaderas, no truchas, ni forzadas".