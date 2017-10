Acto seguido, Cristina prosiguió con el tema con el que estaba el reportaje: "Los índices de inseguridad, y esto no lo digo yo, sino el Poder Judicial…" y volvió a cortar su respuesta para reclamarle al conductor de Morfi, todos a la mesa, emitido por Telefé: "No me pateés abajo de la mesa che, me anda pateando abajo de la mesa, a que a (María Eugenia) Vidal no la pateas mañana, ni le pregunta nada".