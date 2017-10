Sebastián Estevanez, sobre las escenas de sexo con Eleonora Wexler: "Me ponen nervioso"

El protagonista de "Golpe al corazón" afirmó que la amistad que tiene fuera de los sets con la actriz hace que le cueste verla como "su amor". "Mi mayor deseo ahí es que ella esté relajada, y se sienta bien, yo no me quiero zarpar con algo, entonces me cuido mucho", agregó al respecto