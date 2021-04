Así fue el regreso de Luis Novaresio a la televisión con una versión totalmente renovada de “Debo Decir”

Luis Novaresio debutó con "Debo Decir" (Video: América)

Este domingo a las 21 hs., Luis Novaresio volvió a la pantalla de América con una versión renovada de Debo Decir. Para empezar, en lugar del clásico living en el que solía recibir a sus invitados, el periodista tuvo a su disposición una escenografía que ambientaba su casa, con una cocina para preparar la cena y ambientes amplios para charlar cumpliendo estrictamente con la distancia social. Pero, además, dejó en claro que los protocolos del programa para evitar el contagio del COVID-19 eran súper estrictos. “Todos los que hacemos este programa estamos hisopamos”, aseguró.

La primera invitada en llegar al estudio fue Pamela David. “Las ganas de darte un abrazo que tengo, pero no podemos”, dijo Novaresio al ver entrar a su ex compañera de Desayuno Americano, a quien definió como “una amiga”. Y la conductora lo sorprendió al contar que había tenido coronavirus justo para las fiestas de fin de año. “Me agarró en Navidad y Año Nuevo: creo que tuve más bronca que otros síntomas”, dijo.

Entonces Novaresio recordó que él también había tenido la enfermedad para el 6 de enero, Día de Reyes. Pero Pamela reveló: “Ojo, que la hija de mi marido (Daniel Vila), Luchi, es la tercera vez que tiene COVID. Pierde el gusto y el olfato. Gracias a Dios, nada más porque es chica, tiene 18. Pero no digamos: ‘Yo ya tuve’. Yo ya tuve y me vacuné también, pero la verdad es que cualquiera lo puede volver a tener. Tengo un montón de anticuerpos pero no relajo y soy hasta obsesiva”.

Luis Novaresio recibió a sus invitados en su renovado programa (Video: "Debo Decir", América)

En segundo término, llegaron juntos en el ascensor Charlotte Caniggia y Aníbal Fernández. “¿De qué signo sos?”, le preguntó la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis al político. Y, cuando éste sorprendido le dijo que era de “Capricorno”, le indicó que era el mismo signo del zodíaco de su mamá. Pero él le dijo que había nacido el mismo día que el Pájaro: 9 de enero. Minutos más tarde, la mediática reconoció que no tenía ni idea quién era el ex Jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner.

El actual interventor del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, en tanto, aseguró haber conocido a la hija del ex delantero de la Selección Argentina y dijo en tono de humor recordando la velocidad del jugador en la cancha: “Fue un genio. Cumplimos años el mismo día con diez años de diferencia: yo soy del ‘57 y él es del ‘67. Y él es un poquito más lento que yo”. Y luego lo comparó con Kylian Mbappé, el futbolista más rápido de Europa en la actualidad.

Finalmente, hizo su ingreso Ricardo Caruso Lombardi. ”Es de esas personas que se suman cada vez que vienen a un programa de televisión a disfrutar y a pasarla bien”, dijo Novaresio al recibirlo. El Director Técnico se mostró deslumbrado con la nueva escenografía y dijo ser un “crack” para amasar y cocinar. Y reconoció que era la primera vez que lo hisopaban para ir a un programa de televisión, pero que durante el campeonato de fútbol en el que encabezó al Club Belgrano de Córdoba se testeaba todos los jueves. “Por suerte nunca pasó nada”, dijo.

