La reacción de Ángel de Brito cuando Pía Shaw le arruinó un enigmático en vivo

Pía Shaw arruinó un enigmático de Ángel de Brito al aire

Una vez más, se separaron El Polaco y Barby Silenzi. Ángel de Brito, que este lunes condujo Los ángeles de la mañana desde su domicilio cumpliendo con el aislamiento por un contacto estrecho, quiso dar una primicia en modo enigmático, pero su compañera Pía Shaw arruinó la “primicia del día”.

Todo comenzó cuando al inicio de la emisión, De Brito dijo que iba anunciar “una separación en la farándula”. Y acto seguido, sus “angelitas” intentaron adivinar quiénes eran los protagonistas de la ruptura, aunque supuestamente ya lo sabían pero debían estirar el juego propuesto por el conductor. Al parecer, Pía, la última incorporación del programa, cometió un insólito error y terminó revelando el enigmático antes de tiempo.

“Tengo la palabra de los fans si les querés sumar eso. Las fans, exclusivo, las fans de El Polaco”, dijo Shaw sin darse cuenta de su metida de pata. “Y ya dijo el nombre”, manifestó Yanina Latorre. “No, dije las fans de El Polaco, no se llama así...”, respondió Pía, para que el error pase inadvertido.

“Pía, ¿te falla? ¡No lo puedo creer! Volvé a América, Pía. Gracias por todo”, expresó Maite Peñóñori, otra de sus compañeras. “Sí, volvé con Iúdica”, agregó De Brito. Y, continuó: “¡Me arruinaste el enigmático!”. “Perdón, perdón. Díganme la verdad, ¿a todas les pasó, no?”, preguntó la panelista a sus compañeras. “Perdón, no sé cómo pasó”, sumó un poco perdida y sorprendida por lo que le había pasado minutos antes. “La última vez que pasó, esa panelista fue expulsada del estudio y no volvió”, concluyó Ángel.

Ángel de Brito y Pia Shaw

De todas maneras, los protagonistas de este nuevo escándalo son El Polaco y Barby Silenzi. Y el encargado de dar la noticia fue Ángel de Brito, quien contó detalles de este nuevo distanciamiento de la pareja. “Le pregunto a él y me dice ‘estamos separados’. Le pregunto a ella y me dice ‘todo bien, no estamos separados’”, reveló el conductor de LAM sobre el diálogo que mantuvo con cada uno.

“Yo le dije a ella ‘vos me estás chamullando’”, continuó el periodista al reproducir el chat con la bailarina. Y consideró que la palabra del cantante fue “a quemarropa”. “Nos separamos”, le respondió el músico a De Brito.

Barby, en tanto, contestó siete horas después de haber recibido el mensaje. Hecho que, desde el vamos, enfureció a Ángel: “Se hacía la tonta. Como la conozco mucho entonces le puse ‘ok, beso’, como diciéndole ‘andate a cag...’”, aseguró y agregó que la bailarina mantuvo su postura desmintiendo cualquier tipo de crisis, aun cuando El Polaco ya lo había confirmado. “No estamos separados, estamos bien”, le respondió al conductor.

“En el día de la foto de La Academia. Se van a ver a la tarde ahí. Yo creo que Barby no quería tener esta pregunta hoy. El Polaco lo va a confirmar hoy. Algunos van a decir que es prensa, yo creo que es verdad”, agregó Ángel.

