Nuevo audio de Matías Morla en el que se mostró como “el principal perjudicado” del entorno de Diego Maradona

Matías Morla reapareció este lunes en los medios luego de la muerte de Diego Maradona. En una entrevista en exclusiva con Jorge Rial, el ex apoderado del asto futbolístico, cargó contra las hijas y las ex parejas del jugador.

Durante la conversación que mantuvo con Rial, hizo mención a un audio que luego se reveló en el programa Intratables. Se trata de un mensaje de voz que el abogado le mandó -vía WhastApp- a Verónica Ojeda en 2020, que surge como respuesta al reproche que hace ella sobre el entorno que le daba alcohol y drogas al ex 10 de la Selección Argentina.

“Negra, yo no estoy de acuerdo en un montón de cosas: que le den vino, que le den marihuana. ¿Qué queres que haga?” , responde Morla para luego justificar cómo se oponía a que a Maradona le facilitaran el acceso a sustancias que agravaron su estado de salud. En efecto, sin mencionarlo por su nombre, apuntó a Carlos Orlando Ibáñez, más conocido como “Charly”, pareja de una prima de Rocío Oliva, y uno de los apuntados en la investigación por la muerte del Diez, ya que manejaba la medicación en la casa de Tigre, donde se llevaba a cabo la supuesta internación domiciliaria.

“Ya le dije 40 veces, le estoy mandando médico, ya notifiqué a las hermanas, ese es el primo de Rocío, está prófugo, pero bueno, no se qué hacer”, continúa el abogado, quien también responsabiliza a Maradona por “elegir estar con él”: “Yo lo hice mierda en privado 400 veces y Diego sigue eligiendo estar con él”. “Por supuesto me gustaría que esté con un hombre que le de té y le hable de cosas lindas, no Rocío, en pedo, marihuana, quilombo”, graficó sobre el escenario en el que, a su entender, se encontraba el ex futbolista. “Más que avisarle a las hermanas y al médico, no se qué hacer, me supera la situación” , se lamentó en el audio filtrado.

En ese mismo mensaje de voz, comentó que el día anterior había estado en contacto con Maradona: “Ayer me llamó, estaba perfecto a la mañana y después roto a la tarde”. “Estoy completamente en desacuerdo que esté un tipo ahí dándole alcohol”, enfatizó. Pese a que el entorno del astro fue clave para que se agrave su salud, Morla se mostró ante Verónica Ojeda como “el principal perjudicado”: “Cada vez que sale diciendo alguna cosa con alcohol, me como una baja de la imagen. Más allá de lo económico, que hoy por hoy me chupa un huevo, me como críticas”. “Pero bueno, usted entiende todo señora”, concluyó en el audio enviado a la ex mujer del jugador fallecido el 25 de noviembre de 2020.

Morla hizo mención a este audio durante la entrevista con Rial como un aspecto a su favor ya que hizo hincapié en que no le interesaba el dinero (”lo económico, hoy por hoy me chupa un huevo”), pero a la vez hizo referencia a “Charly” como una persona prófuga, dando a entender que él sabía que Carlos Ibáñez era prófugo de la Justicia, mientras estaba cuidando a Maradona.

Intratables también difundió otro audio, en el que el médico neurocirujano, Leopoldo Luque, le pide a la pisquiatra Agustina Cosachov, en nombre de Morla, un certificado de que Maradona gozaba de buena salud porque debían firmar un contrato con una empresa. El audio evidencia que Maradona estaba mal pero se debía escribir todo lo contrario para garantizar la firma del contrato: “Agus, me dijo Matías, lo pidió... eso lo tenés que ir a ver para escribirlo, esto es así seguro te va a hablar Vanesa también, pero le tenes que decir ’a bueno cuando yo lo vi hace 10 días’, o el día que lo viste... ¿vos lo viste bien, no? No me acuerdo cuando fue. Decile, si queres te puedo escribir eso del día que lo vi, pero ahora hay que reevaluarlo, lógico”.

El certificado que Luque le pide que arme a Cosachov se encuentra en manos de la Justicia. En el mismo, la pisquiatra firma que Maradona se encontraba -un mes antes de su muerte- “orientado en persona, tiempo y espacio, en buenas condiciones de aseo general ”, e incluyó el listado de los medicamentos recetados al 10.

