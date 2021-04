Fernando Iglesias habló sobre la amenaza de Coco Sily: “Evidentemente, no piensa agredirme de frente”

“Es muy significativo lo que dijo Coco Sily sobre que tengo que estar atento y mirar para todos lados. Evidentemente, no piensa agredirme de frente”, escribió Fernando Iglesias en su Twitter después de que el actor lo amenazara con “cagarlo a trompadas” por sus dichos contra Estela de Carlotto.

En su respuesta, el diputado de Juntos por el Cambio incluyó una publicación del también diputado del frente opositor Waldo Wolff, quien había subido la foto de un café con leche en un bar con una frase irónica: “ Desayunando y mirando para todos lados por si aparece Coco Sily y me pega por pensar distinto ”.

La disputa entre las figuras fue escalando y subiendo de tono con el correr de las horas y las respuestas cada vez más calientes de un lado y del otro. Todo comenzó cuando Iglesias reprochó a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo por decir que a Mauricio Macri había que “meterlo preso”.

El tweet de Fernando Iglesias en respuesta a Coco Sily (Foto: Twitter @feriglesias)

“Las declaraciones de Estela de Carlotto, pidiendo que Macri vaya preso ahora, inmediatamente, es de un escándalo difícil de superar. No importa si se refiere a Macri o a un otro. Una referente de los derechos humanos no pide que se lo juzgue, que haya Justicia, pide que sin juicio y sin condena vaya preso”, había dicho Iglesias en pleno debate por los cambios en el impuesto a las Ganancias. “¿En qué te has convertido, Estela? ¿Les suena esto, de gente que va presa sin juicio ni condena? Una vergüenza las declaraciones de Carlotto”, agregó Iglesias en su descargo.

Así fue que Coco Sily en su programa Fuerte al medio (Radio 10), lo calificó de “pelotudo” al legislador. “Me causó un escozor... Yo que vengo de esa militancia. Que un tipo como Fernando Iglesias le diga eso a Estela de Carlotto me generó una repulsión tan profunda ”, dijo el actor.

“Me encanta la evolución y ha sido importante en mi vida... Yo cambié mucho, pero hay algunas cosas donde sigo teniendo el mismo barrio, la misma esencia, y no las quiero cambiar. Yo quiero seguir siendo el mismo tipo que le pueda decir con toda tranquilidad a Fernando Iglesias: ‘Mirá para todos los costados cuando salgas porque si te cruzás conmigo te voy a cagar bien a trompadas’”, agregó Sily.

Pese a la repercusión negativa que acarrearon sus dichos -incluyendo una inaceptable amenaza de El Dipy- Coco volvió sobre el tema en su programa del miércoles, sin arrepentirse: “Puede ser que haya sido un exabrupto, yo hablo así, soy así y no me voy a arrepentir en lo más mínimo porque así soy yo y así moriré. Pero lo que a mí me saca es cuando se meten con mi familia, que está compuesta por mis hijos, la madre de mis hijos, mi hermano, que es la sangre, pero mi familia también son mis amigos, la gente que yo respeto”, dijo Sily.

“Entonces imaginen con Estela de Carlotto, que para mí es una mujer que es mi mamá, mi abuela; entonces cuando alguien le falta el respeto, minimizándola, tratándola irónicamente ...”, agregó el conductor de Fuerte al medio. “Ahora, yo soy un animal porque hago eso, y en este país se llevan 60 mi millones de dólares de guita que es de los hospitales, del transporte, y el animal soy yo que digo que voy a defender a trompadas mis ideales. Yo no pienso que sea así”, cerró.

