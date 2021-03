Víctor Hugo Morales continúa internado en cuidados intensivos por coronavirus: se encuentra estable y lúcido

Víctor Hugo Morales continúa estable en el Sanatorio Los Arcos

Víctor Hugo Morales está cursando su quinto día internación por coronavirus en la unidad de cuidados intensivos del Sanatorio Los Arcos. Según informaron este sábado desde su entorno, el relator uruguayo se encuentra “lúcido, afebril y estable en su condición clínica” y continúa con “requerimiento de oxígeno, probando la tolerancia a la reducción del suministro”. En relación al semblante desde su entorno informaron que “Víctor Hugo está con buen ánimo y agradece profundamente todas las muestras de cariño y preocupación recibidas por su estado de salud”, señalaron fuentes cercanas al periodista.

El martes 23, el conductor de La mañana en AM 750 y de El diario en las tardes de C5N debió ser internado en el Sanatorio Los Arcos producto de una neumonía bilateral y una baja oxigenación, originadas por su cuadro de coronavirus. El sábado anterior, el periodista se había despertado sin olfato y por eso a la tarde le realizaron un hisopado cuyo resultado dio positivo. Había sido contacto estrecho de compañeros del programa de radio, que también comparten su trabajo en televisión.

El día de su traslado a cuidados intensivos, el su médico personal, el doctor Guillermo Capuya, habló en Radio Mitre al respecto. “Hoy decidimos hacerle una tomografía computada de tórax y se encontró neumonía bilateral y un descenso en la oxigenación, por eso se decidió internarlo en una clínica. Parecía ser un candidato a recibir plasma porque es un paciente que tiene la edad adecuada, así que se evaluará esa posibilidad. Él estaba bien, no es que pasó algo que lo descompensó, pero decidimos que se interne en forma preventiva”, señaló. Y agregó que “Víctor Hugo es un paciente sano, la realidad es que la enfermedad del coronavirus nunca se sabe como va a repercutir”.

Por su parte, Julián Capasso, productor del periodista, agradeció la preocupación de los medios y del público en general y aportó más precisiones sobre su estado: “Está bien clínicamente y muy bien de ánimo. Se va a quedar en una habitación individual, dónde remarca que lo atendieron ‘increíblemente’, para estar monitoreado. Le están administrando oxígeno para que el pulmón no sufra. Y esta noche misma lo tratan con plasma de manera precoz para prevenir alguna futura complicación”.

Víctor Hugo habló desde su aislamiento por coronavirus: (AM 750)

El lunes pasado, dos días después de que fuera diagnosticado con coronavirus, el uruguayo salió al aire desde su domicilio: “Tengo coronavirus y tengo la sensación de que me ahogué en la orilla: hice todo el cruce del Río de la Plata, no sé nadar mucho, es metáfora y cuando llegué, me ahogué”, contó desde su aislamiento. “No llegué a la vacuna. Y vaya a saber en qué circunstancia pegué con el coronavirus. Es extraño porque uno va pensando que al final va a quedar inmune y pensé que quizás hay inmunidades con menos predisposición y yo me equivoqué”, agregó Morales.

“Buena parte del año estuve encerrado pero cuando me abrí poco a poco y no pasaba nada creí que estaba entre los que tenían defensas especiales y después vino la expectativa de la vacuna y del dicho al hecho... cuidado, no nos vacunamos todavía. La cuestión es que tengo coronavirus, no sé si la voz está tomada, no tengo fiebre, el oxígeno es sangre está en 97, 96, pero en eso me manejo, están los indicadores bien, menos la pérdida de olfato”, contó a su audiencia, que de inmediato se multiplicó en demostraciones de afecto y ruegos por la mejora de su salud, que de momento se mantiene estable y en el área de cuidados intensivos.

