El particular método de Florencia Bertotti para cortar cebolla: “Tengo el foco en lo estético”

Florencia Bertotti cortó una cebolla con antiparras

¿Efecto Masterchef? Florencia Bertotti compartió este viernes en sus Instagram Stories una receta para preparar un risotto. Con un tono divertido, hogareño y, vale decir, algo impreciso, la actriz compartió el paso por paso para preparar un plato de comida ideal para agasajar a la familia o invitados.

“¡Hola a todos! ¡Voy a hacer un risotto! Hace mucho que no cocino, vamos a hacer el paso a paso”, saludó Florencia a sus seguidores en la primer story. “Creo que hace mucho mucho que no hago un risotto, lo hice con la thermomix hace un tiempo y me salió espectacular. Pero ahora lo voy a hacer en cacerola”, dijo en la introducción.

“No es una receta difícil, en realidad, creo. Me parece que las veces que lo hice, me salió bien. No me acuerdo la verdad, tanto. Pero vamos a poner manos a la obra”, dijo en la siguiente story en la que, en texto, agregó “Rescato mucho la sinceridad”.

“Lo más importante es tener el arroz tipo carnaroli, que lo acabo de ir a comprar. Lo primero que hay que hacer es, en una sartencita, saltear un poquito de manteca... ¿dice cuánto? No me fijé en la receta”, se sinceró. Y en texto, dijo: “’Poquito’ es un término un poco vago”.

“La tiramos en una sartencita, donde después vamos a cocinar el arroz. Y lo que voy a hacer ahora es picar el ajo”, contó Florencia y también se rió de sus métodos: “Manejo diestramente tiempos y utensilios como verán”.

Pero a la hora de picar el ajo, se valió de una herramienta para hacerlo: “Odio el olor a ajo en las manos”, dijo. Y sobre el picador, contó: “Esto me hace acordar mucho a mi papá, porque él le ponía ajo a todo. Con esto hacés así y te sale picadito”, explicó sencillamente sobre la herramienta. “Se supone que esto es para que no te quede olor a ajo en la mano, pero a mí ya me quedó cuando lo peló. Lo aplastamos así y tiene que ir saliendo”, agregó.

“Mirá que espectacular, ya picadito, divino”, dijo con el resultado obtenido y explicó: “Esto lo ponemos a saltear con la manteca y oliva”. Acto seguido, sacó del freezer una bolsa y dudó: “Bueno, acá tengo puerro... o verdeo. No sabemos bien lo que es, pero no importa porque son primos hermanos, así que van a funcionar igual. Lo corto en rodajititas o como puedas”, detalló. Y para justificarse, dijo: “Como puedas todo, somos muy abiertos en cuanto a reemplazo de ingredientes y tipos de cortes y todo lo demás en general (?)”.

“Lo corto pequeñamente. ¿La parte verde también? ¿Dice o no dice? No sabemos, pero yo lo voy a meter para darle color”, dijo Florencia sin dudar demasiado. “También cabe la posibilidad de que la pongas al final. Me voy a guardar unos pedacitos para tirarle por arriba”, agregó.

Y luego llegó el punto cúlmine de la receta, lo que llamó la atención de todos sus seguidores. “Ahora voy a cortar la cebolla”, anunció, al tiempo en que se colocó unas antiparras. “ Tengo el foco en lo estético, se nota. ¿Vergüenza? Poca, se podría decir ”, afirmó la actriz sobre su método para evitar las lágrimas al pelarla. “Yo siempre le saco como la primera cascarola a la cebolla. Hay muchas maneras de pelarla: hay gente que lo hace debajo del agua, hay gente que no le saca nada. A la primera capita, medio gordita, se la saco, porque no me gusta después sentirla”, dijo mientras la cortaba en juliana y le agregó la animación de un nadador, riéndose de su particular look.

Lo curioso es que ahí se interrumpió la seguidilla de stories y no se supo cómo Bertotti continuó la cocción del plato.

