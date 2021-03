El divertido cruce entre "Cristina" y "Mauricio" en Polémica en el Bar (Video: "Polémica en el Bar", América)

Este miércoles 24 de marzo, además de ser un día simbólico en la historia argentina, sirvió para que tanto Cristina Fernández de Kirchner como Mauricio Macri hicieran apariciones públicas con definiciones políticas, cada uno con su estilo. Por un lado, quien fuera presidenta del país entre 2007 y 2015, y actualmente es vicepresidenta, encabezó un acto en la localidad bonaerense de Las Flores, en el marco del Día Nacional Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

“Si desde los partidos políticos no somos capaces de articular un acuerdo mínimo frente a cuestiones estructurales como es el endeudamiento externo y la economía bimonetaria, va a ser muy difícil gobernar la Argentina, sino imposible tal vez”, afirmó Cristina para luego puso énfasis en los plazos y las tasas. “Lo que se pretende es inaceptable es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos la plata”, sentenció.

Por su parte, Macri continuó con su gira mediática tras la edición de su libro Primer Tiempo. “Esta autocracia no es un chiste, estamos en una batalla muy dura por la democracia. Ella (Cristina Kirchner) tiene claro y quiere ver hasta cuándo es el límite y hasta dónde puede llegar. Están dispuestos a alterar las libertades y la institucionalidad. Autocracia no es democracia”, manifestó en entrevista con Luis Majul.

En ese sentido, este jueves Polémica en el Bar (América), el ciclo producido por Gustavo Sofovich, se hizo eco de ambas apariciones para satirizarlos a través de los humoristas e imitadores Claudio Rico (interpretando a CFK) y Roberto Peña (como Macri). “Buenas noches, a todos y a todas... ¿me pueden sacar una foto?” dijo “Cristina”, con el mismo look con el que ayer apareció en Las Flores, y posando con los dedos en V. “Si la vas a subir a las redes, ponele photoshop”, remató luego, desatando las primeras risas del panel.

“Perdón, pará un cacho... ¿está todo bien? ¿Las cámaras, los focos, las focas que aplauden?”, insistió el imitador de CFK. “Pueden preguntarme lo que quieran que yo voy a responder lo que quiera”, dijo después, dándole el pie a Mariano Iúdica, conductor del ciclo, a que preguntara: “Ayer hizo un discurso de 34 minutos y nunca lo nombró a Alberto. ¿No creé que el presidente lo puede tomar a mal?”, le dijo. Y la respuesta de “Cristina” no se hizo esperar: “A ver, fue por un pedido de Alberto. Alberto me pidió que no lo nombre más... porque desde que lo nombré presidente, tiene un despelote infernal ”. Risas.

“Algunos dicen que lo ninguneó a Alberto”, insistió Iúdica. “A Alberto lo ninguneo todos los días. Cuando me pregunta cuáles de los suyos van a quedar en el gabinete, le digo: ‘Ninguno, ninguno’. Lo ninguneo todo el día... ¡Aplausos!”, pidió el imitador de CFK ante su remate.

Acto seguido, apareció un Mauricio Macri, disfrazado como el vaquero Woody, protagonista de la película Toy Story. “La verdad que yo tengo que decir... está bien lo que dijo la Pato (Bullrich): esta mujer tiene que hacer de ‘Maléfica’, es una cosa terrible, no se puede creer”, dijo “Mauricio”, en relación a otro personaje de Disney. “De ‘Maléfica’? ¿Vos querés conocer a ‘Maléfica’? querés que sea maléfica? Ahí voy para allá”, dijo “Cristina” y abandonó el móvil amenazando con ir al piso a enfrentar al imitador de Macri.

En tanto, este insistió: “Hay que decirlo, Mariano. Yo estoy de acuerdo con este atuendo que me han puesto, porque el muñeco de Woody para que hable le tenían que tirar de la cuerda. Y Cristina, lo que menos es, es cuerda”. Ahí, el panel intentó bajar el tono de la discusión: “Estamos en medio de la grieta”, dijo el conductor.

Pero el imitador de Macri insistió: “Cristina hizo esa comparación porque quiere llamar a trabajar a la gente de Pixar, los que dibujan. Para que le dibujen la inflación que dicen que este año va a ser del 29%”.

Por último, “Mauricio” propuso una nueva versión de la Marcha Peronista. Y así la entonó: “Los muchachos de Cambiemos, de una nos endeudaremos, y haremos un mangazo, pero siempre de corazón, dame un millón, dame un millón. Y otro millón...”.

