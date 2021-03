La tremenda pelea entre Aníbal Pachano y Miriam Lanzoni: “Hago espectáculos todo el tiempo, no necesito de vos”

Aníbal Pachano y Miriam Lanzoni en el programa (Video: Corte y Confección Famosos, El Trece)

Momentos de tensión se vivieron esta tarde en el programa Corte y Confección Famosos, por El Trece. Fue mientras Aníbal Pachano, Miriam Lanzoni, María Fernanda Callejón y Barbie Vélez participaban de una prueba en conjunto. La cosa empezó con tono de humor, pero pronto viró hacia el escándalo. “A la producción le digo: Lanzoni me saca cosas”, aseguró el bailarín, coreógrafo y director mientras buscaba y revolvía entre los elementos de trabajo de su compañera. Entonces, mientras María Fernanda hacía un comentario al margen, Pachano reclamaba, para sorpresa de la actriz: “Te importa un pomo a vos, Callejón, lo que me pasa a mí”.

¿Más? De manera intempestiva, Aníbal tomó un encaje y una cinta de la mesa de trabajo de Miriam y aseguro: “¡Me sacaste la cinta! No te hagas la piola”. Todo ante la mirada absorta de María Fernanda y de Barbie, que no entendían en qué momento el conflicto había pasado a mayores. “Me vino en mi bolsa ese encaje, ¿¡qué decís!? ¿Qué hacés, Aníbal? ¡No se tiran las cosas así, Aníbal!”, le contestó Miriam.

El artista ama crear vestuarios de sus espectáculos

Sin embargo, aún faltaba una intervención clave, la de Matilda Blanco, jefa en el certamen. Curiosa ante los gritos de Aníbal, la pelirroja entró a escena diciendo: “¿Qué está pasando entre ustedes dos? ¿Qué es esto, un jardín de infantes o un taller de costura?”. “¡Me roba las telas! Esta tela es mía, personal. Porque yo tengo cosas acá, en una caja de Pandora”, señaló Pachano sin imaginar que con aquella aseveración estaba abriendo un nuevo foco de conflicto. “Pero usted no puede traerse telas personales. ¿Usted sabe? ¡Pero qué vivo! No le gusta lo que le damos en el taller, entonces pasa por encima de la producción y trae algo que tiene en su casa. ¡Así no vale!”, lo retó Matilda y amenazó con confiscarle los géneros. Claro que además Aníbal volvió a acusar a Lanzoni por robo y la actriz lo negó.

Hace semanas Miriam Lanzoni presentó un vestido de novia (Foto: Corte y Confección Famosos, El Trece)

“Yo voy a pedir una sanción para usted, señor Pachano. Yo no puedo creer que usted sea un tramposo, señor Aníbal Pachano. Claramente usted va a tener otro puntaje, si usted no lo cuenta, lo voy a tener que contar yo. Quiero pensar que va a hacer algo digno”, agregó Matilda, indignada ante la actitud del participante. Pero Pachano, que despotricaba mientras trabajaba, siguió: “La señorita se tomó el trabajo de sacarme esta tela. ¿Con qué derecho?”

La discusión siguió y en un momento, el artista se dio vuelta, miró a Lanzoni y le advirtió: “Y vos, Lanzoni…” y le hizo el signo de boca cerrada, cual cierre. Para que la actriz siga sorprendida con la acusación de Pachano. Entonces Callejón, siempre dispuesta a calmar las aguas y buscar la unión del grupo, rescató que la vez pasada habían funcionado bien como equipo. “De onda, cero”, contestó Lanzoni, ofendida por el trato de su compañero. “Ojalá que me vaya de este grupo”, contestó Pachano, siempre enojado y con Lanzoni volvieron a discutir en relación al origen de la tela. Hasta que la conversación se cerró con un comentario contundente del bailarín: “Yo hago espectáculos todo el tiempo. No necesito de vos para hacer este concurso”. Mientras la actriz no hacía más que gesticular: “¡¿Qué dice?!”

Conocido por su mal carácter, hace unos días en Los Mammones, por América, Pachano, había hablado de su vínculo con Ricardo Fort. “En un momento me hinchó las pelotas. Lo digo de frente porque lo conocía de chiquito. Era como decirle: ‘Nene, dejame’, me copiaba el abanico”, justificó Pachano, siempre preocupado por las copias, robos e imitaciones. Además contó como había conocido al mediático chocolatero: “Desde la época de los Botton Tap, si Marta, la madre, era re cholula nuestra”.

