Pampita incomodó a Cande Molfese con una pregunta sobre su relación con Cachete Sierra

Cande Molfese y Cachete Sierra: ¿Algo más que amigos?

Durante el 2020, Cande Molfese y Agustín Cachete Sierra compartieron la aventura del Cantando 2020, la competencia musical que animó las noches de El Trece. Sus caminos en el certamen fueron bien diferentes: mientras la actriz fue una de las primeras eliminadas, el ex Floricienta se destapó como una de las revelaciones y terminó consagrándose campeón junto a su pareja, Inbal Comedi. Sin embargo, más allá de lo que ocurría detrás de las cámaras del programa, sus historias empezaron a acercarse y los rumores empezaron a hablar de una historia entre ellos.

En octubre, la ex chica Disney confirmó la separación del actor italiano Ruggero Pasquarelli, a quien había conocido en la ficción Violetta. Habían estado juntos seis años y la actriz e influencer lo comunicó a través de su cuenta de Twitter: “Con Rugge decidimos terminar nuestro vínculo, fue una decisión difícil pero es lo que hoy ambos necesitamos. Fue todo en excelentes términos y una relación muy importante para los dos...”, contó en la red del pajarito. “Puede ser que con Ruggero no teníamos los mismos proyectos de vida. No me interesa ser madre ni casarme. No me convence traer un hije al mundo”, apuntó en en el programa de radio Esto no es Hollywood. “Nos pedimos un tiempo y después de eso nos separamos. Fue mi pareja durante muchos años y cada uno vive un duelo interno”, agregó.

Por su parte, a medida que crecía su andar en el Cantando, Cachete fue convirtiéndose en el soltero más codiciado. Según sus palabras, solo tuvo un approach con Carla del Huerto, la compañera de Jey Mammón. “Ella es una bomba y estamos hablando con Carla. Tenemos buena onda y es hermosa como mujer”, contó por entonces el futuro campeón. Sin embargo, la cosa quedó ahí y, una vez concluido el certamen, los rumores de las redes sociales empezaron a vincularlo con Cande y a sugerir que entre ellos había algo más que una amistad.

Cande Molfese pasó por Pampita Online y respondió todo

Este lunes, la actriz estuvo invitada a Pampita Online principalmente para hablar de Rent, el clásico musical que se estrenará el 25 de marzo y que la tendrá como protagonista en el papel de Mimi. Pero durante la entrevista, naturalmente surgió el nombre de Cahcete. La panelista Alejandra Martínez fue la que introdujo el tema, haciendo referencia a su reciente soltería y los rumores de nuevas parejas, tal el caso del ex Casi Ángeles.

“Por suerte no tengo que rendirle cuentas a nadie. Yo sé como son las cosas, y en este caso con Agus, somos muy amigos, nos queremos un montón”, empezó a contar la actriz, cuando Pampita la interrumpió. “¿Por qué supusieron que estaban juntos?”, preguntó la conductora. “Porque era fácil suponerlo, trabajamos mucho tiempo juntos, somos amigos, subimos historias, compartimos posteos”, justificó la actriz.

Cada vez más interesada por el relato, la modelo profundizó en la relación de amistad entre Cande y Agus. “¿Salen a comer los dos solos?”, “Sí”, contestó la actriz con naturalidad, entendiendo que a partir de estas conductas puedan surgir los rumores y preparada para lo que iba a venir. “¿Ninguno de los dos gusta del otro? En esos amigos, siempre hay uno que está ahí, esperando la oportunidad”, siguió Pampita, cada vez más incisiva, pero sin lograr que la actriz se moviera de su postura.

“Somos muy buenos amigos y nos queremos un montón. El tuvo un añazo y yo me puse muy feliz por él. También compartimos el Cantando y era como la fácil, decir que yo estaba con Agus, pero no, somos re amigos” insistió la ex Soy Luna, sin convencer del todo a la conductora: “No sé, tanto que salen a comer juntos, ¿nunca nada? ¿Ni un besito?”. La actriz se mantuvo en la suya, entre risas propias y la desconfianza del panel. Cora de Barbieri introdujo el tema de la amistad entre el hombre y la mujer. Y Cande respondió más convencida que nunca. “Es una amistad como la que tengo con una mujer, que tengo un problema y la llamo. Es otro tipo de amistad”, sentenció la actriz, dando por cerrado el tema.





