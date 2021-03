La furia de Alejandro Fantino contra Daniel Gollán: “Es una provocación de barrabrava”

Fantino criticó al Ministro de Salud de la Provincia (Video: América)

El Indio Solari recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus el sábado pasado y expresó su felicidad en la redes sociales. “Llegó el día”, anunció y compartió el certificado que le entregaron las autoridades sanitarias de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, lo que parecía una gran noticia para el cantante de 72 años terminó desencadenando una polémica entre varias figuras de la política.

El músico recibió el apoyo de referentes del kirchnerismo, entre quienes se encontraban Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense, quien expresó en Twitter: “Fijate de qué lado de la mecha te encontrás... Yo del lado de la vacuna, el Indio y la gente”. Mientras que Santiago Cafiero, jefe de Gabinete nacional, señaló junto a una imagen del certificado de vacunación del ex líder de Los Redonditos de Ricota: “Maldición, va a ser un día hermoso. #UnidosContraLaPandemia”.

El mensaje de Gollán por la polémica por la vacunación del Indio Solari

Luego, Alejandro Fantino expresó su enojo por el mensaje del ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. “Sos un provocador Gollán y me la banco”, dijo en su programa Fantino a la tarde, “Sos ministro de salud y es una provocación de barrabrava, y me la recontra banco”, agregó el periodista furioso, mientras se golpeaba el pecho.

“¿Qué mecha, mecha de qué? ¿es un cañón napoleónico? ¿De qué lado de la mecha estás? Esto es Argentina también. Saquenme de acá... Voy a seguir hablando y va a salir un hongo nuclear del canal”, aseguró el conductor. La panelista Fernanda Carbonell le respondió: “Ale no podés salir de esto, porque un ministro no puede apoyarse en la grieta, no puede ahondando en la grieta. Esto es un horror”.

Facundo Pastor también se sumó al debate: “A mí me parece...”. Fantino lo interrumpió y le preguntó: “¿Vas a mamaderear acá?”. El panelista le respondió: “Dejame decirte algo. No gritemos tanto que está bueno escucharnos. Me parece que acá hay una palabra que vos dijiste y es clave: provocador. No tiene ningún tipo de sentido. Además, ¿quién podría cuestionar que se haya vacunado el Indio?”.

Fernando Iglesias se manifestó en contra de la vacunación del Indio Solari

Cabe recordar que en Twitter hubo personas que se manifestaron en contra de la vacunación del ex líder de los Redonditos de Ricota. “Fijate de que lado de la mecha te encontrás. Del lado de los que esperan una vacuna que no llega o del Indio Solari y los amigos del poder peronista a los que el @DrDanielGollan vacuna sin que hagan la cola”, sentenció el diputado Fernando Iglesias. Por su parte, Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción, también se expresó al respecto.: “Me encuentro del lado de los distintos: de los que no le robamos las vacunas a los viejos, ni a los médicos, ni a los enfermeros. Hay personal de salud y ancianos sin vacunar en la PBA. El Indio Solari es otro vip. Y vos un ladrón de Quintas”.

El descargo de la esposa del Indio Solari

Ante estas críticas, Virginia Mones Ruiz, la esposa del intérprete de “Ji, ji, ji” desde hace 32 años, eligió no quedarse callada y salir a defenderlo. “El ´privilegiado´ está dentro del grupo mayor de 70 años y se vacunó luego de inscribirse en diciembre, esperar su turno y trasladarse al lugar que le asignaron”, escribió en Twitter. Y agregó: “Publico el mail recibido solamente para testimoniar que el proceso se ajustó al plan de vacunación en curso. Agradecidos con todes les que están trabajando incansablemente para cuidar nuestra salud. A los loritos propaladores y trolls a sueldo les deseo que, cuando lo necesiten, alguien se acuerde de ellos...”.

SEGUIR LEYENDO: