Una cantante en ascenso, July Abril lanza su nuevo single y asegura: “Todo tiene que ver con sintonizar energías”

July Abril conmueve con sus temas (Foto: Instagram @julyyabril)

“¡No saben lo emocionada que estoy por compartirles esta canción!”, escribió July Abril en sus redes para anunciar la novedad. Con tan sólo 21 años, la joven se perfila como una de las grandes promesas del canto. Con un estilo fresco y actual, July Abril –tal es su nombre artístico– maneja el pop cada vez mejor, después de años de formación y perfeccionamiento.

El avance del nuevo tema de July Abril (Video: Instagram @julyyabril)

“Empecé a cantar desde muy chiquita. Ya con ocho años iba a comedia musical, baile y actuación. Cada vez me gustaba más. No hay un año de mi vida que no haya estudiado algo que no tuviera que ver con alguna de las tres disciplinas. Ahora estudio coaching vocal para ayudar a crecer mi voz. Arranqué porque escuchaba mucha música y me inspiraban las cantantes del momento, como Taylor Swift. Andaba con su guitarra y tocaba sus propias canciones. ‘Quiero hacer esto con mi vida’, sentía. El cuerpo se me llena de energía al cantar”, le cuenta a Teleshow horas antes del gran lanzamiento.

July Abril es la mayor de cinco hermanos, todos varones, y toca la guitarra, el piano y el ukelele. Sus cinco perritos también son parte de su familia. Hizo recitales en vivo en los Martín Fierro Digital (2018), Obras Sanitarias (2018), Teatro Ópera (2018), The Cavern (2018/19). Participó en el Festival de Ciudad Emergente (2019). Se lució como actriz en Viudas e hijos del Rock and Roll (2014) y Golpe al corazón (2017). Además, en 2020 participó del gran festival a beneficio de Billboard Argentina.

Educada en el Colegio La Salle, la artista estudia dirección de cien en la Universidad de Cine y su entrenamiento incluye el paso por las escuelas de Valeria Lynch, Sebastián Mellino, Nora Moseinco y Fabián Vena. Si repasamos su carrera, “Convénceme” fue su primer corte, junto a su grupo de rock y tiene que ver con el movimiento de las mujeres cuando empiezan a levantar vuelo. Luego, en medio de la pandemia, July Abril grabó “Oye”, para bailar y divertirse. “Te buscaré” es su más reciente lanzamiento, con un gran alcance en todas las plataformas digitales. En plena cuarentena, sirvió para transmitir esperanza, pensando en ese amor que extrañamos, saludamos y besamos por última vez, sin saber que esa iba a ser la última interacción física en mucho tiempo.

July Abril y su nuevo trabajo, con su perra Nala (Foto: Instagram @julyyabril)

Su nuevo single se llama “Es el momento” y a través su letras July Abril intenta profundizar en la vida de aquellos a los que les cuesta avanzar o tomar una decisión. Nala es la perrita que la acompaña en la portada. “Estoy ansiosa y nerviosa por lo que pueda pasar con este lanzamiento. Quiero que llegue al corazón de la gente. Busco trasmitir buena vibra. Estoy muy feliz. Sale de lo más profundo de mi ser. Yo venía haciendo pop urbano, pero ahora hago netamente pop, que es el género musical al que me quiero dedicar”, detalla la artista. Y agrega: “Me emociona ver el video clip porqure es el resultado de un gran trabajo. Todo tiene que ver con sintonizar energías”, cuenta entusiasmada.

“Para componer mis canciones pienso cómo me siento y qué quiero trasmitir. Busco historias de mi vida. Además, soy muy romántica entonces siempre meto algo que vaya por ese lado”, comenta la joven que escucha bandas de los ochenta y noventa, como Madonna y Michael Jackson. Y que este lanzamiento está acompañada por Lisandro Nieto en teclados y programación, Lucas Asencio en batería y accesorios, Jesús “Hastic” López, en guitarras acústicas, Oscar “Chino” Asencio, en guitarras eléctricas y acústicas. Se la puede escuchar por Spotify, Twitter, Youtube, Instagram y Facebook, siempre como July Abril.

