Tras la escandalosa crisis, el Polaco y Barby Silenzi estarán juntos en La Academia

El Polaco y Barby Silenzi son padres de Abril

El Polaco y Barby Silenzi fueron una de las parejas más mediáticas del verano, en medio de muchas idas y vueltas que incluyeron varios escándalos. Sin embargo, hoy la vida los encuentra nuevamente juntos y no sólo eso, sino que ambos fueron convocados juntos para participar de La Academia, el nuevo formato que prepara Marcelo Tinelli para su regreso a la televisión.

En Los Ángeles de la Mañana, Ángel De Brito expresó: “El Polaco bailaría nuevamente con Barby Silenzi. Sí, volverían juntos. Van, vienen, tienen un reality propio, vamos a ver cómo arrancan”. Por otra parte, anunció los otros participantes confirmados: Karina La Princesita, Flor Vigna, Jujuy Jiménez, Agustín Sierra, Viviana Saccone, Charlotte Caniggia, Pachu Peña, Flor Jazmín Peña, Ángela Leiva, Tucu López, Mar Tarrés, Mariana Genesio Peña, Ulises Bueno con Rocío Pardo y Gloria Carrá.

Barby Silenzi y el Polaco fueron confirmados en La Academia (Video: “Los Ángeles de la Mañana” - El Trece)

Cabe recordar que la bailarina y el cantante protagonizaron varios conflictos estos últimos meses. El más comentado fue el que provocó la filtración del audio que a fines de diciembre le envió Fede Bal al cantante, en el que lo invitaba a una fiesta con mujeres.

“Yo no sé cómo estás con Barby (Silenzi)... Nada, acá todas las personas que entran, saben que no pueden sacar una foto. Así que no te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener ningún problema con Telefe. Vos relajá en eso. Mi casa es un bunker. Ay, Polaco, está anunciado lluvia, pero nos chupa un h…, vamos a estar todos del or…, bailando, chupando y haciendo cositas. Traete malla, traete lo que quieras…”, fueron las palabras que se escucharon en ese mensaje.

El audio completo de Fede Bal invitando al Polaco a una fiesta

Tras esta situación, la bailarina confirmó la separación con el padre de su hija Abril, aunque días más tarde se conoció la reconciliación, que no duró mucho tiempo porque luego se difundieron fotos del cantante con una joven durante una gira por Santa Fe, algo que a su pareja no le cayó nada bien. Sin embargo, contra todo pronóstico, ellos están nuevamente juntos.

En La Academia, el certamen que los llevará a compartir nuevamente la pista más famosa, habrá una combinación entre baile, acrobacia, canto y artes plásticas. El jurado estará integrado por Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín. Con respecto al nuevo formato, el periodista había adelantado: “Olvídense del Bailando tradicional: va a haber humor, musicales y una academia. Se llama La Academia porque ShowMatch este año va a tener a los participantes y el jurado. La Academia no tiene que ver estrictamente con lo musical, no es principalmente cantar. No sólo van a bailar, sino que van a haber para los participantes desafíos permanentes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas. Va a haber de todo”.

Y amplió: “No todo el mundo puede participar porque tiene que tener un apto físico, porque va a tener mucho requerimiento físico que ya van a ir viendo a partir de los ‘Súper ritmos’ que van a haber. Pueden bailar arriba del agua, en una plataforma. Se va a bailar en parejas, con invitados, con grupos. Porque, además, los nuevos estudios que mostró Marcelo en sus redes no sólo tienen parque, sino que hay una calle donde se van a producir distintos ritmos”.

Por su parte, Tinelli días atrás había palpitado el comienzo del nuevo certamen, que se estima que será el 19 de abril. “¡La Academia 2021 está en marcha! ⁣Visité los nuevos estudios de ShowMatch y cada vez falta menos...⁣ ¿Desde dónde esperan el programa este año? Los leo”, escribió en su cuenta de Instagram, en donde invitó a sus más de ocho millones de seguidores para que le comenten el posteo en el que compartió un video sobre su recorrido por los nuevos estudios de Don Torcuato desde donde saldrá al aire este año.

