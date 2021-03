La particular dieta de Karina Gao tras recuperarse de coronavirus: “Es para recuperar mi masa muscular”

Luego de contraer coronavirus y atravesar un coma farmacológico, Karina Gao continúa la recuperación desde su hogar

Karina Gao contrajo coronavirus y vivió un calvario luego de que su cuadro se agravara: tuvo que ser inducida a un coma farmacológico, con la particularidad de estar transitando un embarazo avanzado. Durante semanas, la cocinera de Flor de Equipo (Telefé) luchó por su vida y por la de su bebé, pero afortunadamente pudo superar la adversidad sanitaria y, por estos días, continúa la recuperación desde su hogar.

De esta forma, está atravesando una rehabilitación que es lenta pero que vive con optimismo y agradeciendo por tener salud. Además contó cuáles son los alimentos que deberá incorporar en su nueva dieta. “Para recuperar mi masa muscular, tengo que comer tres veces proteína por día”, escribió Gao en una Instagram Story compuesta por este texto encimado a una foto con varios maples de huevos. “ Esto me aconsejó mi médica, ustedes consulten con un médico o nutricionista antes ”, advirtió la cocinera a sus seguidores.

La story de Karina Gao contando sobre su nueva dieta (Foto: Instagram @karinagao)

Y tras dar este aviso, utilizó parte de esos huevos para preparar una receta clásica y sencilla: un delicioso y esponjoso omelette.

Pese a estar cumpliendo con estas prescripciones médicas, Gao admitió que le cuesta eliminar un hábito presente en sus desayunos diarios: “La reina madre no sabe que volví al café. Dice que no lo puedo tomar, ni comer salsa de soja. Porque no me va a permitir que la cicatriz pase desapercibida después. Pero quién no ha ocultado cosas”, le reveló a sus seguidores. “Que sea un secreto de esta comunidad y no haya traidores”, dijo, pidiendo complicidad.

Este lunes, Karina Gao habló por primera vez con sus compañeros de Flor de Equipo tras recibir el alta por coronavirus. Florencia Peña, Marcelo Polino, Nancy Pazos y Paulo Kablan charlaron con ella y su marido a través de una videollamada. La cocinera del programa matinal había sido inducida a un coma e intubada por varias semanas. Ahora, está recuperándose en su casa junto a sus seres queridos. “Sentí mucho amor cuando me desperté”, expresó.

Este lunes, Karina Gao habló por primera vez en Flor de Equipo (Telefé)

Embarazada de siete meses, Gao también mostró su pancita. “Me siento bien, tengo mucha rehabilitación que hacer. Como estuve tanto tiempo en coma, se me debilitaron las cuerdas vocales, al igual que la fuerza. Camino un poco y me agito”, relató. “Anímicamente estoy genial. Celebro la vida, porque fue muy fuerte lo que pasó. Todos los días estoy agradecida de estar acá”, señaló.

Y en el clima de charla íntima y distendida propuesta por el programa, Gao reveló cómo fue uno de los momentos más difíciles que atravesó durante su enfermedad, al recordar el desgarrador mensaje que le envió a su marido, el cocinero francés Dominique Croce -apodado “Franchu”-, momentos antes de ser inducida al coma farmacológico.

“Le escribí al Franchu y le dije: ‘ Vos sé feliz, si no llego a superar esto armate una nueva familia ”. Y también agregó que “soy hija única y ellos están en una edad en la que los tengo que cuidar. Le pedí al Franchu que me cuide a mis papás”.

A la vez, contó sobre el mensaje que les dejó a sus hijos, los gemelos Simón y Benjamín, de cuatro años, quienes también habían contraído la enfermedad. “Les hice un video chiquitito a mis hijos en el que les pedí disculpas que no los podía acompañar en su crecimiento“, dijo.

