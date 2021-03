El descargo irónico de Gonzalo Heredia por la cuota del colegio de sus hijos

En Twitter, Gonzalo Heredia expresó su disgusto por la elevada cuota de colegio de sus hijos

Al igual que muchos padres con hijos en edad escolar, Gonzalo Heredia padece los aumentos tanto en matrículas como en las cuotas de los colegios privados. Así lo hizo saber recientemente el padre de Eloy y Alfonsina -los pequeños que tuvo junto a la actriz Brenda Gandini-, a través de su cuenta de Twitter.

“¡¡¡Qué bueno, llegó la cuota del colegio de mis hijos!!!”, enfatizó el actor con una gran carga irónica: acompañó el texto con un gif en el que se lo ve a un hombre golpeándose la cabeza contra la pared, lo que deja en evidencia que la factura llegó algo elevada.

El primer tweet de Gonzalo Heredia sobre el tema (Foto: Twitter @gonzaloherediao)

“Entendés que de tarea le hacen pintar un mandala en la computadora???!???!?” (SIC), volvió a escribir un rato más tarde y con cierto fastidio. La reacción de sus seguidores no se hizo esperar, tanto para apoyar como para criticar al galán. “ Si fuesen a la escuela pública, no estarías subiendo esto. Al que le gusta el durazno, que se banque la pelusa ”, dijo uno. “Que rata, como si no tuvieran para pagar... Están muy acostumbrados al canje, cuando tienen que pagar algo ratonea”, agregó otra. “ Tranquilo, después se pone peor. Disfrutá ahora que son chicos. En el secundario, ahí si la cosa se hace brava ”, intentó consolarlo otra usuaria.

El segundo tweet de Gonzalo Heredia con su descargo por el elevado monto de la cuota del colegio de sus hijos (Foto: Twitter @gonzaloherediao)

“Una locura nuestra cuota. Se fue de 18.000 a 24.000, todo el 2020 pagando al pedo sin ningún descuento, ganaron más que nunca y ahora nos aumentan ”, respondió otro usuario. “Soy docente y te explico, Gonzalo: pintar mandalas sirve para fijar la atención y concentración, desarrollar la creatividad y fomentar la calma. A inicio del año, sirve como actividad cimiento para las que vendrán y tiene mucho sentido aunque vos no lo entiendas”, le dijo otro usuario en relación al segundo tuit.

Lo cierto es que las matrículas de los colegios privados, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires llegaron con aumentos del 15 por ciento en promedio, relevado en las instituciones que cuentan con subsidio estatal. En tanto, las que no reciben ese aporte, llegaron a incrementos del 30% en promedio, aunque también se registraron aumentos superiores al 60%.

La situación de las cuotas mensuelas son similares, según remarcó recientemente la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra). “Los topes para aumentar las cuotas fueron fijados por las autoridades de la Ciudad y la Provincia: aquellos colegios que no tienen aporte estatal pueden aumentar más del 15% y se estima que en promedio lo harán en un 30%”, informaron.

Algunos días después de su descargo, Heredia quiso bajar el tono intentando aplacar tantas reacciones a sus dichos. “El 80 por ciento de lo que escribo acá son boludeces. El otro 20 por ciento de boludeces las digo fuera de acá. Ni catarsis, ni nada de esa mierda. No solemnicen Twitter. Por lo menos déjennos esto ”, twitteó.

Gonzalo Heredia dio por finalizado el tema de manera irónica: "El 80% de lo que escribo acá son boludeces" (Foto: Twitter @gonzaloherediao)

Además de su intensa actividad en las redes, Gonzalo también se prepara para retornar al teatro con la segunda temporada de Desnudos, la obra que protagoniza junto a Luciano Castro y Luciano Cáceres y sus respectivas parejas: Gandini, Sabrina Rojas y Mercedes Scápola.

La obra está basada en la película del mismo nombre de 2002, escrita y dirigida por la alemana Doris Dörrie, dirigida por Alejandro Maci y producida por Javier Faroni. Estará en la cartelera del Teatro Metropolitan Sura a partir de abril.

SEGUIR LEYENDO: