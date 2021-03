El particular elogio de Daddy Yankee a un baile de Flor Vigna

Flor Vigna bailó el hit "Problema" de Daddy Yankee (Video: @Instagram: florivigna)

En los últimos años y con la dinámica de las redes sociales como motor, cada nueva canción de Daddy Yankee se volvió tanto hit global como banda sonora para desafíos virales: pasó Shaky Shaky, con Dura, pasó Con calma y también Que tire pa’ ‘lante. Ahora está Problema, el último single editado por el rey del reggaetón, con el que vuelve a agitar las redes musicalizando y multiplicándose en stories y los tiktoks de famósos y anónimos.

Una de las que se animó al challenge fue Flor Vigna: la actriz y modelo subió un video bailando con intensamente al ritmo del nuevo éxito del boricua. Y hasta ahí, todo normal: Flor suele publicar videos en las que muestra su destreza con distintos estilos de danza y coreografías.

Pero su baile llegó a cautivar, esta vez, al propio Daddy Yankee. El video llegó a los ojos del rapero nacido como Ramón Luis Ayala Rodríguez quien no dudó en compartirlo a sus seguidores de Twitter y darle retuit con una referencia tanto al tema como a la actitud de Flor al bailar: “ Esa gata es problema ”. Y la reacción de sus fans argentinos no se hizo esperar: “Este país tiene a la bomba de Flor Vigna”, exclamó uno. “No olvidar cuando Flor Vigna también bailó Perros Salvajes”, recordó otra al publicar un video de una coreo que Flor realizó con éxito y gracia en Bailando por un Sueño, a partir de esa canción de Daddy Yankee. “¿Para cuándo un video juntos?”, reclamó y soñó una fan de ambos. “Y sí, señor Daddy, y sí, encima de Boquita como usted”, dijo un hincha xeneize adjuntando pruebas: fotos de Vigna con la camiseta de Boca y haciendo el recordado “Topo Gigio” de Juan Román Riquelme.

El retweet de Daddy Yankee al baile de Flor Vigna (Foto: Twitter @daddy_yankee)

Ella, que empieza a ser colega de Daddy Yankee con el lanzamiento de su carrera como cantante, agradeció el elogio retuiteó la reacción del reggaetonero en su cuenta.

En los últimos días, Flor contó sus ganas y la energía que le está imprimiendo a su faceta musical: “Este proyecto lo venimos haciendo hace bastante tiempo. Es pura gestión. Tiene que ver con mis ganas de volcarme de manera fuerte a la música. Estamos armando todo para comernos el mundo y salir fuerte. Igual, faltan unos meses. Supongo que en junio lo tendremos preparado para mostrar ”, le contó a Teleshow. “Es pura composición mía. Es un estilo urbano con un poco de rock, latino con salsa, otros ritmos con sazón. Este es el proyecto de mi vida, por eso lo tenía top secret. Además, tenemos un gran productor musical que nos acompaña”, reveló.

Daddy Yankee, en tanto, no solo dio que hablar sobre música en los últimos días. Tras el lanzamiento de Problema, en su cuenta de Instagram admitió que aumentó 23 kilos después de haber transitado la pandemia y su correspondiente cuarentena. “ Antes de lanzar la canción, estuve enfocado en lo que es mi salud, en bajar de peso, estar concentrado en mi salud sinceramente, 100% . Había aumentado casi 50 libras de más en el tiempo de la pandemia por la ansiedad de estar encerrado”, contó el artista, a la vez en que le abrió el juego a sus seguidores preguntándoles si habían tenido el mismo “problema” que él.

