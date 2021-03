La emoción de Gustavo Sofovich al hablar de Mora Godoy: “No es una mujer más en mi vida”

Gustavo Sofovich se emocionó al hablar de su relación con Mora Godoy: “No es una mujer más en mi vida” (Video: "Vino Para Vos", KZO)

Hombre de pocas y sintéticas palabras, Gustavo Sofovich sorprendió al revelar algunos aspectos hasta ahora desconocidos de su vínculo con la bailarina de tango Mora Godoy. “Mora es un ser humano con una sensibilidad inmensa, inmensa. No es una mujer más en mi vida: es una mujer... no quiero hablar mucho de Mora, pero me partió la cabeza”, dijo en una entrevista con Tomás Dente para el ciclo Vino Para Vos (KZO).

Pese a la reserva sobre el vínculo (”No quiero hablar mucho más de ella, respeto nuestro código de mantener esto entre nosotros”, repitió Sofovich varias veces durante la entrevista) contó que “hace un año y 8 meses la invité a salir, con la excusa de que la quería ver bailar”.

“La vi bailar hace tres días y me partió la cabeza”, graficó el productor de Polémica en el Bar (América), con el corazón abierto. “La sensilibidad de Mora... Mora es chiquita, pero cuando yo la vi para en el escenario, el escenario le queda chico. Es inmensa, Mora. Es inmensa. Es una artista. Yo soy hijo de artistas y Mora es una mujer con una sensibilidad increíble. Es una hermosa mujer. Es un monstruo arriba del escenario, su arte...”, amplió.

Y a continuación, se dio algo inesperado, dado al absoluto silencio que, hasta el momento, los involucrados en cuestión venían haciendo sobre su relación amorosa: Mora Godoy apareció en forma de video para saludar al conductor del programa y elogiar a Sofovich: “ Conocí a un Gustavo y no tengo idea lo que fue la otra vida con el otro Gustavo, que muchos hablan, que él mismo dice . Mi vida tiene que ver con una ferviente pasión por el baile y, te diría, una adicción a la danza y el baile. Tan fuerte que siempre estuve muy metida en eso. Y lo admiro muchísimo, lo admiro mucho a Gustavo como productor, en primer lugar, por todas las cosas que hizo y lo que está haciendo. Por cómo reinventó Polémica..., por el éxito que tiene el programa y todas las cosas que hace”, dijo Mora.

A la hora de destacar un aspecto de Gustavo, dijo: “Esa mirada que tiene, sensible: una mirada de un productor con sensibilidad. Y que está pendiente: no solo de las personas que quiere, sino también de todas las personas que trabajan con él. Y podría decir muchas cosas más hermosas de Gustavo...”, dijo Godoy y ahí se interrumpió la grabación, en línea a ese hermetismo que llevan.

“Las cosas hermosas para Gustavo se las guarda y me parece perfecto que ese código entre ustedes coexista”, justificó Dente. Al ver el saludo, Sofovich se mostró aun más conmovido: “Es mutua la admiración, ella me hace sentir que le gusta mi trabajo. Yo admiro lo que Mora hace, admiro su arte... ¡Me dejaste helado! Apareciste, Mora Godoy. ¡Qué lindo que me regalen esto!”, dijo.

“No es una mejor más en mi vida. A mis 53 años... ¡ Me partiste al medio por todos lados, Tomi !”, se rió el productor, embargado por la emoción. Y contó cuáles fueron sus sensaciones al verla bailar: “El otro día se me cayó una lágrima cuando la vi bailar. Salió con La Cumparsita y se me cayeron unas lágrimas. Me emocioné de ver la mujer que tengo al lado, la persona que tengo al lado. Es inmensa esta mujer bailando arriba del escenario, inmensa”, enfatizó.

Respecto al devenir de este romance, Sofovich explicó que “nada de esto estaba planeado. Pero nos estamos conociendo y nos llevamos muy bien. Yo siempre le digo: ‘Por suerte conociste a este Gustavo, del cual yo me estoy enamorando’. Es una mina diferente, Mora, un ser humano diferente. Con una sensibilidad diferente para todo: para su arte, para conmigo”.

