Noelia Marzol mostró una tierna ecografía de su bebé: “Las patitas de mi Doni”

Noelia Marzol y Ramiro Arias, en la dulce espera

Desde que a mediados de noviembre anunció que espera un hijo con su pareja, Ramiro Arias, Noelia Marzol vive a pleno cada día de su embarazo. La actriz de Sex comparte cada paso que transita en el camino a la maternidad, con diferentes enfoques. A veces son más distendidos, como cuando reveló el nombre que eligieron para el niño: Donatello. En otras ocasiones son mucho más profundos, al reflexionar sobre las críticas que recibe por actuar en una obra como Sex estando embarazada.

En esta oportunidad, Noelia compartió una segunda ecografía de Donatello, en su sexto mes de gestación, en la que se puede apreciar por primera vez con claridad una parte de su cuerpo. Se trata de los piecitos del bebé, que sobresalen nítidamente en la pantalla del sanatorio. “Las patitas de mi Doni”, escribió la actriz en su historia de Instagram, compartiendo de esta manera su felicidad con sus más de dos millones de seguidores en Instagram.

En otro posteo en la red social, la actriz de Millenials (NET TV) mostró otro dato sobre Donatello. Enfundada en un vestido rojo y en una producción en la vía publica, se la ve posando de perfil, mostrando con orgullo su panza y con un texto que lo dice todo: “600 gramos de pura vitalidad!”, escribió en referencia al peso del bebé.

La ecografía de Donatello

A mediados de noviembre, Noelia y Ramiro compartieron la noticia del embarazo en sus respectivas redes sociales. Ella lo hizo con una foto artística, con la mano de Ramiro sobre su vientre, que el futbolista replicó, sumándole un video de la primera ecografía. Allí se ve a la actriz recostada en una camilla, mientras la pantalla muestra las primeras imágenes del bebé, que todavía no se llamaba Donatello.

La elección del nombre fue todo un tema. En diciembre, cuando se enteró que esperaba un varón, Noelia contó la primicia a Pampita Online, y soltó algunas intimidades sobre la elección del nombre. “Tengo uno en mente pero es medio polémico. A Rami todavía no lo convencí”, confesó ante la modelo en el ciclo de NET TV. “Rarísimo no es, pero no quiero que tenga uno muy habitual. Hay un pintor renacentista que lleva ese nombre”, agregó a modo de pista, pero la cosa quedó ahí.

Noelia Marzol mostrando orgullosa su pancita

A principios de febrero, retomó el asunto en sus historias de Instagram, en las que propuso una serie de adivinanzas: “Vamos a comunicar el nombre de porotito, atención. Vamos a dar pistas así jugamos un rato”, dijo junto con su pareja y comenzó a revelar algunas pistas. Primero, que se trataba de un nombre italiano; luego, subió una foto de la escultura tallada en bronce, David, y agregó que compartía el nombre con el escultor del célebre; más tarde, que su apodo podría ser el mismo una de las comidas favoritas de Homero Simpson, y cerró con otro clásico personaje animado: una de Las Tortugas Ninjas. “Porotín, que crece y crece, se va a llamar Donatello”, reveló para quienes todavía no habían dado con el nombre.

La reacción de Noelia al escuchar por primera vez el latido de su bebé

Noelia y Ramiro se pusieron de novios en septiembre de 2019. Él había ido a ver la obra Sex, en el que los vínculos entre los actores y el público son parte de la trama. “Lo vi y dije: ‘Ah, mirá este pebete’. Como por guión tengo que interactuar con la gente, lo incorporé en varias secuencias”, contó Marzol a Teleshow sobre aquel flechazo.

Todo fue bien hasta que la cuarentena obligó primero a la convivencia y luego al desgaste que derivó en la separación. Con el paso del tiempo, ambos decidieron dejar sus diferencias de lado y apostar nuevamente a la relación. “Habíamos decidido separarnos pero nunca dejamos de hablar. Él se había ido a Rojas y un día apareció en casa para hablar en persona. Ahí empezó a fluir todo diferente. Soy insoportable. No sé cómo hace para aguantarme”, señaló Noelia.

Noelia y Ramiro se casaron en febrero. José María Muscari fue uno de los testigos

La reconciliación se concretó y al principio no se mostraban en las redes sociales. Recién el 12 de septiembre la actriz publicó una imagen en Instagram con el futbolista en un parque. “Quién lo diría…”, se limitó a escribir. Luego de haber superado la crisis, lograron afianzar su vínculo amoroso y decidieron comprometerse. Después llegó el embarazo y luego, el casamiento.

La pareja dio el sí el 2 de febrero en la sede central del Registro Civil, ubicada en Uruguay 753 de Capital Federal. Fue una ceremonia súper íntima con un grupo reducido de personas, debido a los protocolos por el coronavirus. Uno de los testigos fue el director de Sex José María Muscari, una suerte de celestino. “Fue hermoso, relajado, con onda, como es ella. Muy íntimo y muy fluido”, afirmó el director a Teleshow. También estuvieron los papás de Noelia, los papás de Ramiro y muy poquitos amigos.

