Polémica en el bar: la divertida imitación del momento incómodo que vivió Luis Juez en una videollamada

La imitación del momento incómodo que vivió Luis Juez durante una videollamada (Video: "Polémica en el Bar", América)

La virtualidad propuesta por la “nueva normalidad” trae aparejadas diversas complicaciones en el desarrollo de la vida cotidiana. Un ejemplo de esto es lo que le sucedió por estos días a Luis Juez. A raíz de la condena a Lázaro Báez por la causa mediáticamente conocida como “la ruta del dinero K”, entrevistaron al diputado cordobés, quien dio su testimonio desde su casa, en su provincia natal, a través de una videollamada.

Mientras la diputada Paula Oliveto estaba exponiendo su punto de vista y Juez escuchaba, se vio que por detrás suyo pasó un joven prácticamente desnudo, apenas en calzoncillos. El ex embajador argentino en Ecuador perdió la atención de la conversación por un momento y en su rostro se notó cierto disgusto. “Lo tengo a mi hijo que se recibió de abogado y está medio eufórico. Recién viene, estuvo con los amigos, vaya a saber en qué estado entra”, explicó Juez un rato más tarde.

El muchacho en cuestión es Martín Juez Corte, quien también se rio de lo sucedido y compartió el fragmento televisivo en su Twitter con el epígrafe: “Cuando te recibís y no te importa nada”.

Lógicamente, el hecho se volvió viral y tuvo todo tipo de repercusiones. Una de las más hilarantes se dio este jueves en Polémica en el Bar (América), en donde el imitador Fernando Ramírez recreó el momento de la mano del conductor del ciclo, Mariano Iúdica.

Fernando Ramírez, personificando a Luis Juez, habla con Mariano Iúdica

“Preguntá, preguntame tranquilo, vos sabés que yo siempre hablo a calzón quitado...”, dijo Ramírez en el rol de Juez, jugando al doble sentido y mientras por detrás se veía a un imitador de Martín Juez Corte, también en paños menores.

Ante las risas del conductor y el resto del panel, el Juez de Polémica... se justificó. “ Es que con esto de la tecnología estoy medio en bolas... ”.

Para agregar mayor delirio al sketch, por detrás del imitador comenzaron a desfilar todo tipo de personas: una persona con un casco de moto y en actitud sospechosa; otra persona enfundada en un barbijo y un gorro ruso; otro más, con un sombrero oriental; una persona cortando el pasto ...

El sketch con la imitación de Luis Juez a cargo de Fernando Ramírez tuvo tintes delirantes

Con el correr de los segundos de la imitación y dándole rienda suelta al absurdo, también comenzaron a pasar por detrás algunos de los panelistas del programa: Gastón Recondo, Adrián Cormillot, Luis Ventura, María Fernanda Callejón y Matías Alé.

De repente, comenzó a sonar el teléfono de Iúdica: era una llamada del Luis Juez verdadero . “Pensé que estaba hablando con usted en vivo, pero me parece que hay un impostor”, lo atendió Iúdica, como para continuar en la misma línea de la humorada. “¿Quién es el que está en cámara, entonces?”.

Luis Juez salió a hablar al aire con su imitador (Video: "Polémica en el Bar", América)

Con el desenfado habitual en él, el diputado cordobés se prendió a la broma: “No, no, Mariano... decile que lo voy a cagar a trompadas. Yo estoy en Córdoba, porque si estuviera en buenos Aires iría ya a buscarlo”. Iúdica le describió al Juez original lo que estaba sucediendo en el sketch y este respondió: “Sí, no tengo dudas de que le puede pasar cualquier cosa por atrás de él”. Y antes de que pudieran preguntarle por lo sucedido, la comunicación se entrecortó para finalmente interrumpirse del todo. Una vez más, la tecnología metió la cola.

