Después de la polémica, Florencia Peña anunció que se dará la vacuna china como voluntaria junto a su marido

Flor Peña anunció que es voluntaria para darse la vacuna china (Video: Flor de Equipo, Telefe)

“Quiero hacer una pequeña aclaración, ayer salió una información sobre mi vacunación”, dijo Florencia Peña en el arranque de su programa Flor de equipo este miércoles, luego de que se generara una polémica en las redes sociales sobre este “tema controversial” como lo señaló la conductora.

“Yo siempre dije que apostaba por la vacuna rusa, aun en el momento en el que no se sabía mucho de la vacuna rusa. Yo me ofrecía como voluntaria con esa vacuna que finalmente resultó ser una de las mejores del mundo. Entiendo que es para personas esenciales o que tienen cuestiones de que deben ser vacunadas con rapidez y todavía son pocas”, explicó la actriz.

Además, Flor explicó que cuando se enteró de que estaban pidiendo voluntarios en una investigación realizada por la Fundación Huésped para una vacuna de origen chino, se anotó con Ramiro Ponce de León, su pareja. “El viernes vamos a vacunarnos, no sabemos si nos vamos a dar la vacuna porque puede ser placebo”, agregó.

Su compañero Paulo Kablan la interrumpió para contar cómo empezó todo: “Yo me ofrecí a ser voluntario pero no puedo porque ya tuve covid. Flor me dijo que ella quería ser voluntaria y colaborar en una investigación. Y salió una noticia que no tenía nada que ver...”. De esta manera, hizo referencia a una información que dio a conocer este martes Rodrigo Lussich en el segmento Escandalones que forma parte del ciclo Intrusos.

Lussich reveló que Flor Peña y su pareja se darían la vacuna (Video: Intrusos, América)

“Hay una famosa pareja que tenía previsto una escapada romántica para este fin de semana largo. Pero la reserva en ese lugar soñado donde iban a estar se canceló porque el jueves tienen la intención de vacunarse contra el coronavirus. Ellos temían que esto tenga algún efecto adverso y estar en el hotel de la zona de Cardales, por eso prefirieron guardarse”, dijo el periodista a modo de incógnita en el programa de América.

El mensaje de aclaración de Flor Peña

Al enterarse de que se había dado a conocer la noticia, la actriz escribió un mensaje en su cuenta oficial de Twitter: “Quiero aclarar, debido a una información errada que anda circulando, que tanto mi compañero Ramiro como yo, estamos de VOLUNTARIOS para darnos la vacuna CHINA. Sabremos en un mes si nos dieron la vacuna o un placebo. Cualquier otra versión es absolutamente falsa”.

“Siempre dije que confiaba en la vacuna rusa, pero no pertenezco a ningún grupo de riesgo para poder acceder a ella. Por eso decidimos ser voluntarios de la vacuna CHINA, con la misma expectativa e incertidumbre como cualquier ciudadano. Lo aclaro para evitar especulaciones”, agregó en la red social.

El mensaje de Flor Peña

El conductor también aprovechó para realizar una aclaración: “Aquí, el video donde conté hoy lo de la vacunación de Flor Peña y su pareja; donde queda clara la data que ella aclara y dice ser ‘errada’ cuando no lo es. En su tweet, ella da detalles de la misma, lo cual está buenísimo para despejar especulaciones. Pero la data es real. ¡Gracias!”.

Peña le respondió al periodista de espectáculos: “Tenés mi número, Rodri. Si me preguntabas te contaba para evitar especulaciones. Y además la información que te pasaron era confidencial. De hecho, desde la gerencia del hotel se comunicaron para pedir disculpas. Son temas sensibles, está bueno dar data precisa. Beso”.

El ida y vuelta entre Flor Peña y Rodrigo Lussich

Por último, Lussich le respondió: “Si el hotel filtró data confidencial arreglalo con ellos. Lo que conté no era errado. Tenías una reserva que cancelaste para vacunarte. No tiene nada de malo. Aclaré y está en el video que no me constaba de qué vacuna se trataba. No me corras. Beso”.

La contundente respuesta de Rodrigo Lussich





