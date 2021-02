El video de Fernando Burlando desde el hospital tras el accidente que sufrió durante un partido de polo

La palabra de Fernando Burlando, tras el accidente jugando al polo (Video: @labienvenidapoblet)

Fernando Burlando se cayó del caballo mientras disputaba un partido de polo con amigos el domingo al mediodía en el sector hípico del Club de Campo y Polo Haras del Sur IV, ubicado sobre el kilómetro 68 de la Ruta 2. Luego de la brutal caída, el abogado debió ser trasladado a un centro médico de La Plata, en donde permanece en observación.

“El paciente Fernando Burlando ingresó a nuestra institución en el día de hoy (por el domingo) en horas del mediodía presentando politraumatismo, producto de la caída de un caballo en el contexto de un partido de polo”, indica el parte médico que difundió la clínica sobre el estado de salud del representante legal que al momento del accidente estaba acompañado por Barby Franco, de quien se había distanciado pero en las últimas semanas se habrían reconciliado.

El comunicado indica que “se realizaron los estudios de rigor en estos casos, diagnosticándose fractura de los arcos posteriores de la 8va, 9na y 10ma costillas y mínima contusión pulmonar”. Además, destaca que el abogado “está estable clínicamente, sin requerimiento de oxígeno, con analgesia intravenosa y controles generales”.

Los profesionales que atendieron al abogado determinaron que deberá permanecer internado en observación durante 24 horas “para evaluar su evolución”, según consta en el final del parte médico. Desde la cama de la clínica en la que está siendo atendido por estas horas, Burlando grabó un video que le envió a uno de sus amigos, en donde cuenta que los médicos quisieron cortar la camiseta que llevaba puesta para poder realizarle estudios, pero él no los dejó. Además, aclaró que se encuentra en buen estado de salud. “No tengo nada”, enfatizó minimizando los golpes que sufrió.

La periodista Marcela Tauro contó, a través de sus redes sociales, la noticia del accidente de Fernando Burlando

Según indicaron desde el entorno de Fernando Burlando, el abogado se encontraba jugando un encuentro junto a un grupo de amigos cuando de un momento se cayó de su ejemplar. “Cayó en medio del partido y fue la yegua la que lo terminó pisando”, precisaron.

Burlando es un fanático del polo y en sus redes sociales suele publicar de manera continua videos e imágenes mientras practica el deporte o pasando sus tiempos libres con los caballos. Incluso, en 2019 aprovechó ese ambiente para realizarle una propuesta de casamiento a Barby Franco, cuando simuló un accidente en Punta del Este y la sorprendió con el pedido de su mano. Finalmente, no se casaron.

En el 2015, en tanto, el abogado pasó un difícil momento cuando terminó en silla de ruedas. En esa oportunidad, sufrió una grave lesión que lo alejó de la pista de Bailando por un tiempo, cuando era participante. “Tengo una rotura del tendón rotuliano, es una lesión grave”, señaló por aquel entonces.

“Bien, mal... cuando uno se entera que tiene una lesión grave es muy angustiante no poder, cuando me convocan lo hice por el prejuicio de decir ‘¿Por qué no puedo hacerlo?’, y esto genera justamente eso, no poder”, aseguró por esos años ante el animo de la situación de tuvo que atravesar. A su vez, la rehabilitación le llevó un tiempo, pero pudo volver con total normalidad a cumplir con todos los compromisos laborales. Ahora deberá guardar reposo hasta recuperarse y poder volver a subir a un caballo y jugar otro partido de polo con sus amigos. “Volveremos”, le prometió a su compañero en el video que grabó desde la clínica.

SEGUÍ LEYENDO

Las románticas vacaciones de la hija de Madonna con su novio en México, y los divertidos días de Kim y Kourtney Kardashian en Turks and Caicos: celebrities en un click

Llegó a ser el adolescente mejor pago del mundo pero no pudo sostener la presión y se volcó a Dios: la vida de Angus Jones, el nene de Two and a Half Men

Wanda Nara publicó fotos de las heridas que sufrió su familia y su mamá la retó: “La gente se preocupa”

Las fotos del cumpleaños de Diego Olivera junto a Mónica Ayos y su hija Victoria en Miami