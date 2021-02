El Chavo Fucks recibió el alta tras 17 días internado por coronavirus: “Fue una dura pelea de mi cuerpo y mi cabeza”

La alegría de Diego Fucks, de vuelta a su casa tras 17 días de internación

“Aquí estoy, de vuelta en casa. Estuve internado en el Sanatorio Otamendi del 20 de enero hasta hace un rato”, escribió el periodista Diego Chavo Fucks en sus redes sociales. Con estas palabras, el integrante de ESPN Diego Chavo Fucks inició un largo texto en el que describió cómo transitó sus días con la enfermedad, una situación de la que poco se conocía públicamente.

Hasta el martes 12 de enero inclusive, el Chavo estuvo presente en ESPN F90, el programa de la señal deportiva que conduce Sebastián Pollo Vignolo y en el que participa hace doce años. Con el diagnóstico confirmado, se aisló en su domicilio, hasta que su cuadro se complicó y debió ser internado en el Otamendi.

En su posteo, Fucks explicó por qué decidió transitar la internación alejado de las redes sociales y sin difundir imágenes: “Sé que hay quienes lo hacen y los respeto, pero no soy partidario de exhibir una internación o el uso de una máscara de oxígeno. Es algo íntimo, dolorosamente intimo. Esas imágenes las llevo conmigo, son parte de una pelea dura que mi cuerpo y mi cabeza le dieron a la neumonía bilateral que me generó el COVID”.

Con estas palabras, el periodista se diferenció de algunos colegas, como Sergio Lapegüe, que optaron por transmitir con frecuencia el desarrollo de su enfermedad. Otros famosos, como el diseñador Daniel Casalnovo, el coreógrafo Flavio Mendoza o la cocinera Karina Gao optaron por exteriorizar sus sensaciones desde sus respectivas internaciones.

El posteo de Diego Fucks luego de recibir el alta

“Tampoco creo en la excusa ‘para crear conciencia’: el COVID-19 ataca a todos de distinta manera. A algunos les pasa de largo en 3 días y a otros, como a mí, nos deja 18 días en la cama de una institución médica”, agregó el periodista, ampliando su postura.

Siempre activo en sus redes sociales, Fucks dejó su cuenta de Instagram suspendida en una publicación del 10 de enero, donde se lo ve micrófono en mano, en la cabina del estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata para transmitir el partido entre el local y Atlético Tucumán. En Twitter, solo escribió para felicitar a sus amigos de Platense por el ascenso del Calamar a primera. Al margen de eso, ninguna otra información y la comunicación por línea privada.

El Chavo agradeció a sus afectos más directos, su compañera Dalma Parisi y sus hijos, y también a las autoridades y compañeros del canal, principalmente al conductor Vignolo, a quien destacó por estar “atento cada día a mi salud, con un llamado, con una pregunta, con un chiste, con una caricia al alma”.

La última foto del Chavo Fucks antes de su internación: trabajando en el estadio de Gimnasia (Instagram: @chavofucks)

Algunos de sus compañeros en la señal de Disney, como Oscar Ruggeri, Daniel Arcucci, Gustavo López, Marcelo Cholo Sottile y Morena Beltrán, se anotaron entre la gran cantidad de comentarios, entre los que también dejaron su firma colegas como Juan Pablo Varsky, Sebastián de Caro y Diego Iglesias.

Más allá de la preocupación del ambiente periodístico, Fucks se mostró conmovido por la repercusión que tuvo su internación en otras esferas: “Recibí una enorme cantidad de llamados y mensajes de un seguimiento casi diario de gente a la que llevo décadas sin ver, y gente anónima que le escribió a mi mujer y a mis hijos”,

Finalmente, el periodista que durante 2020 condujo Rezo por vos por Radio Nacional, tuvo palabras especiales para los trabajadores de la salud que lo acompañaron día a día: “Quiero agradecer a los doctores Pedro Wainer y José Stringa, dos fenómenos que no solo me llevaron a buen puerto desde su conocimiento, sino que gracias a su calidad humana también me ayudaron a mantenerme enfocado y con la cabeza sana. Y a todo el personal del sanatorio”, cerró.





