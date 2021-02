Tamara Pettinato contó que su hijo también tiene coronavirus: “Por lo visto, ya lo había contagiado”

"Milo dio positivo", dijo Tamara Pettinato en su Instagram, respecto a su hijo, de 10 años, que tiene coronavirus (Foto: Instagram @TamaraPettinato)

La pandemia no baja su intensidad y el coronavirus circula de manera cada vez más impredecible. Es la situación de Tamara Pettinato, quien a fines de enero contó que se había contagiado: ahora, la noticia es que su hijo Milo, de 10 años, también lo tiene. Así lo reveló en su Instagram: “Milo dio positivo. Hace una semana que no lo veo y está aislado por precaución, pero por lo visto ya lo había contagiado”, se lamentó y acentuó su pesar con un emoji de cara triste. “Por suerte a la mayoría de los niños no les produce la tortura que nos hace a los adultos”, se consoló y aprovechó la ocasión para publicar dos fotos en distintos momentos en la vida de su hijo.

Este viernes se mostró muy activa y de buen humor en sus historias de Instagram. Primero, con un video en el que se la ve recostada, disfrutando de una sopa y de la música de Anderson .Paak, con la leyenda “Mi covid retirándose poco a poco”, y un filtro animado que denota cierta recuperación en el cuadro. Un rato más tarde, mostró cómo fue su reencuentro con Milo quien, según Tamara, volvió a “la casa del covid”.

Una de las dos fotos con las que Tamara Pettinato anunció que su hijo se contagió de covid-19 (Foto: Instagram @TamaraPettinato)

En ese plan, Milo aprovechó para mostrarle a su madre un juego que se le ocurrió en el tiempo en que estuvieron separados: aprovechando la falta de gusto -uno de los síntomas característicos que padecen los infectados con coronavirus-, le pidió a Tamara que cerrara los ojos y que adivine qué le estaba dando de comer. “Frutilla con mayonesa”, fue la broma que le tendió el pequeño.

Aprovechando la falta de gusto, el pequeño Milo le tendió una broma a su madre, Tamara Pettinato: le pidió que cerrara los ojos y que adivinara qué le estaba dando de comer (Video: Instagram @TamaraPettinato)

“Quinto test que me hago. Esta vez di positivo. Me contagié trabajando como muchos de mis compañeros. Con que una persona lo lleve, se dispara un dominó interminable y fuimos cayendo uno por uno. Hay cosas que nos exceden”, fue cómo anunció Tamara Pettinato, en Instagram, que estaba contagiada. “Es un infierno. Ahora estoy un poco mejor, pero es la muerte chicos, no se lo agarren”, definió Pettinato sobre cómo la afecto el coronavirus.

“No tengo gusto ni olfato, me duele el cuerpo, me arden los ojos y la garganta, tuve fiebre... Pero lo peor es el miedo de no saber cómo va a reaccionar tu cuerpo”, dijo la columnista de los programas radiales ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos) y también de Genio o idiota (Pop), bastoneado por su padre Roberto Pettinato.

"Quinto test que me hago. Esta vez di positivo. Me contagié trabajando como muchos de mis compañeros", fue cómo anunció Tamara Pettinato que tenía el covid-19 (Foto: Instagram @tamarapettinato)

“Todos los días me agarra algo nuevo, va cambiando, empecé con fiebre, y al otro día, dolor de garganta y dolor de cuerpo que no podés dormir de lo que te duele, y después perdí el gusto y el olfato, con lo cual, todo lo que como es como masticar una suela de zapato, y estoy todo el tiempo congestionada”, siguió describiendo la periodista.

También aprovechó la ocasión para darle un consejo útil a sus seguidores, siempre con el objetivo de mantener los cuidados ante la pandemia y evitar que se potencien los contagios: “No se relajen, así no pasan por esta mierda, ni ponen en riesgo a los que quieren”, cerró la hija de Roberto Pettinato. Así confirmó que este virus no discrimina y que está a la orden del día.

