Lizy Tagliani sorprendida por la aparición de una imagen de su amiga La Floppy, a medio año de su muerte: “Te extraño”

Lizy y La FLoppy, amigas inseparables hasta los últimos días

Lizy Tagliani y La Floppy Cucú se hicieron amigas a primera vista. Se encontraron de casualidad en una disco de Adrogué, se cruzaron un par de bromas y al rato ya eran inseparables. La Floppy se convirtió en mano derecha y sostén del crecimiento mediático de la humorista, acompañándola en sus proyectos y haciendo su propio camino en el ambiente.

A mediados del año pasado, se conoció la triste noticia de su fallecimiento. Y poco más de seis meses después, Lizy la recordó con una emotiva anécdota en su cuenta de Instagram. Todo comenzó por obra de la casualidad: “Buen día... no van a creer pero agarré el celu, puse la clave y se abrió esta foto con mi gorda hermosa”, escribió la conductora acompañado por el emoji de un corazón. La imagen la mostraba junto a la Floppy en una selfie casera, cada una con una porción de pizza en la mano.

La casualidad no termina allí, ya que según contó Lizy, la noche anterior también había cenado el mismo menú, lo que conectó directamente a una anécdota con su entrañable amiga: “Anoche comí pizza y donde compro no viene cortada y yo corto con la mano y la Floppy me cagaba a pedos ... te quiero, te extraño y lo que sobró lo cortaré con cuchillo como una señorita jaaaa”, señaló la humorista con su habitual humor, y se despidió con un mensaje sentido: “Beso al cielo”.

El posteo en Instagram de Lizy para su amiga La Floppy

Para continuar con el juego de las coincidencias, Lizy compartió en sus historias una publicación de la página El precio justo fan: “Mañana se cumplen dos años de este gran equipo”, decía el texto en relación a El precio justo, el ciclo que estuvo una año y medio en la pantalla de Telefé y en el que La Floppy se ganó el cariño del público.

La Floppy, como era conocida en el ambiente artístico Fabián Peloc, falleció el 27 de julio del año pasado a los 33 años. Estaba internada en la Clínica Suizo Argentina desde principios de mes, por el tratamiento de una leucemia diagnosticada en el último tiempo.

La noticia la confirmó la Asociación Argentina de Actores a través de su cuenta oficial en Twitter y su amiga también la despidió con unas sentidas palabras: “Teníamos mucha fe que saldría adelante y nos reiríamos de todo esto... pero quién sabe por qué misterioso motivo de repente hoy tuvo que partir”, publicó la conductora. Las condolencias de la comunidad artística no tardaron en llegar.

El recuerdo de Lizy sobre El precio justo, el programa en el que La Floppy adquirió masividad

Previamente, se había contagiado de coronavirus, al igual que Lizy, pero ambas compartieron el resultado del hisopado negativo. Según contó la conductora, fue por ese tiempo que se enteraron de la enfermedad. “El diagnóstico de leucemia fue después del COVID-19, pero no salió por análisis del virus. Ella empezó con un dolor en la panza al costado, llamó a la ambulancia... pero siguió con los dolores. Se la llevaron al centro médico, le hicieron un hisopado, le dio negativo y lo que me decía La Floppy era que tenía un desorden en la sangre. Le mandaron a hacer un análisis y dijeron que tenían que llevarlo a Fundaleu. Ahí le dieron el diagnóstico”, explicó Lizy.

Desde su encuentro casual a finales de 2012, Lizy y Floppy se hicieron amigas y sellaron una hermandad Con los meses, Floppy se convirtió en su asistente por completo, en tiempo y forma. Estaba para lo que necesitara, a la hora que fuera. Pero primero, lo profesional: se encargaba del look de la conductora de Telefe. Llegaba al estudio (o el camarín, cuando hacía teatro) antes que nadie y evaluaba las distintas opciones y cómo combinarlas. Maquillaje, peinado y vestuario: solo ella sabía lo que resultaría más adecuado para Tagliani, quien no tenía dudas sobre sus consejos.

Lizy Tagliani y La Floppy Cucú durante su participación en El precio Justo

“No hace falta que nos digamos nada: nos entendemos con las miradas”, solía decir su asistente. Siempre entendió que la fama le pertenecía a su amiga. Y que su rol en el mundo del espectáculo era el de su asistente. Sin embargo, se asombraba cuando la reconocían por la calle. Y no podía evitar sonrojarse cuando le pedían una selfie. Es que, como La Floppy Cucu, en El Precio Justo, ya había comenzado a tener vuelvo propio.

Una semana después de su fallecimiento, Lizy había compartido un posteo en Instagram con unas palabras para La Floppy. “Listo, se terminó, te pido disculpas por la tristeza gorda hermosa a partir de este momento te recordare con alegría picardía una pequeña cuota de maldad y mucha travesuras...”, escribió junto a una fotografía de ambas. Seis meses después, pizza en mano y gracias a un guiño de la casualidad, continúa cumpliendo con su promesa.

