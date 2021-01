Natalia Oreiro tuvo “un incidente” con un pájaro y su reacción dejó en claro que ama la naturaleza

Natalia Oreiro tuvo un incidente con un pájaro (Foto: Instagram @nataliaoreirosoy)

Natalia Oreiro siempre se decretó “amante de la naturaleza”. Nacida en Uruguay, ovo-lácteo-vegetariana, ecologista y comprometida con las causas vinculadas al medio ambiente, la actriz suele hablar de plantas, pájaros y vida al aire libre en sus redes sociales. Lo que jamás debe haber imaginado es que tirada a la sombra, tomando fresco y escuchando el canto de los pájaros la naturaleza la pondría a prueba de tal manera… ¡con excremento de un pájaro!

La cosa fue así. La morocha se dejaba filmar y fotografiar en un rincón del jardín de su casa de Zona Norte cuando, de pronto, algo cae desde el cielo –o más bien los árboles– sobre su mano. “¡Ay, no!… ¡Suerte!”, exclama la actriz en una reacción que solo es digna de que ama realmente la naturaleza y los contratiempos que puede acarrear. Quien la está filmando no duda en acercarse al cuadro y la actriz, que es cinematográfica en cada uno de sus movimientos, acerca la mano para un primer plano. La escena queda retratada para pasar a la posteridad.

“Esto de ser ‘flogger’ tiene sus consecuencias. Mientras te hacés la linda para Instagram suceden cosas…”, publicó al rato Oreiro en una historia de su Instagram. Su cuenta que tiene más de 865 mil seguidores es sumamente exitosa si tenemos en cuenta que recién la abrió en julio del año pasado, en plena cuarentena y cuando la red social se impuso como un must para pasar mejor los días de ocio. “Ya limpié, comí y leí. Volví a comer, volví a limpiar y volví a leer. Y me pregunté ‘qué más puedo hacer en esta cuarentena’. ¿Y si me hago un Instagram? ¡Me voy a hacer un Instagram!”, escribió la actriz en su momento, para anunciar su aterrizaje en la red. Auténtica, Natalia no quiso que su aventura en el bosque quedara sólo en la instantaneidad de las historias y compartió también en el feed. “¿Te da buena suerte?”, escribió la cantante para acompañar la seguidilla de fotos y los videos. Todo siendo fiel a la leyenda que asegura que quien se ensucia accidentalmente con excremento que cae del cielo, tendrá suerte.

Natalia Oreiro está en pareja con Ricardo Mollo (Foto: Instagram @nataliaoreirosoy)

Nada es casualidad. “El bosque es vida. Contiene más de la mitad de la biodiversidad del planeta. En Argentina cada 2 minutos desaparece una hectárea de bosque nativo. Ya perdimos el 70 por ciento de nuestros bosques y selvas originales. Quiero que mi hijo conozca los bosques”, asegura la actriz en un video que grabó para Greenpeace Argentina cuando estaba embarazada de Merlín Atahualpa, su hijo de 8 años. Las tomas la muestran desnuda, con un entrevero de árboles proyectados sobre su vientre en el tercer trimestre del embarazo.





“Proyectar un bosque sobre mi panza y mi piel refleja mi intención de seguir luchando por un ambiente más sano y pasarle este legado a mi hijo. Algunas mamás les cantan a sus bebes, otras les tejen; yo le regalé un bosque, porque no puede pensar en un lugar más lleno de vida y energía”, contó en su momento para referirse a su compromiso con la naturaleza.

Además, unos años más tarde contó un récord muy peculiar: “Llevo la cuenta de los árboles que he plantado en mi vida: son 3570 en total”. Lo dijo para una nota de TN y agregó: “Me fascina plantar una semilla y al tiempo, sacar una zanahoria. Es algo simple pero mágico. Con Merlín comparto todo. Él es de abrazar a los árboles porque me ve hacerlo a mí, entonces es algo que fue incorporando sin darse cuenta. Si me decís un día ideal digo que es en la tierra, jugando con mi hijo, plantando cosas”. No quedan dudas que si de naturaleza y biodiversidad se trata, Natalia Oreiro es amigable, incluso a pesar de los “accidentes” que puedan ocurrir, como el que hoy comparte en su cuenta de Instagram.

SEGUÍ LEYENDO

Daniela Ballester se descompensó en vivo y tuvo que abandonar su programa: “Fue horrible”

Patricia Sosa cumple 65: el sexo “mucho más sereno”, la independencia económica y el plan para convivir con Oscar Mediavilla

Una reina sin ropa, moza en un bowling y el secreto de la bombacha invisible: 60 frases y anécdotas de Carolina “Pampita” Ardohain