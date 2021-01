El romántico saludo de Úrsula Corberó al Chino Darín por su cumpleaños: “El más aventurero, guapo y dormilón”

Los actores se conocieron en la filmación de La embajada (@ursulolita)

Jóvenes, bellos y exitosos: Úrsula Corberó y Ricardo Chino Darín son una de las parejas más atractivas del mundo del espectáculo. La actriz española, protagonista de La casa de papel, y el actor argentino, que se destacó en Historia de un clan, son novios desde 2018 y cada tanto, regalan parte de su intimidad a sus millones de seguidores en el mundo de las redes sociales.

En esta oportunidad, la actriz que personifica a Tokio en la saga de Netflix aprovechó el cumpleaños de su novio para saludarlo en su cuenta de Instagram. “Feliz cumpleaños mi amor. El más aventurero, guapo y dormilón. Te amo”, escribió la catalana, acompañado por el emoji de un gato y de un corazón. Para ilustrar el posteo, eligió un álbum de fotos y videos de su novio, en cuya portada se lo ve profundamente dormido.

La publicación rápidamente pasó el millón de reacciones y los saludos llegaron de ambos lados del Atlántico. “Ese chico divino” escribió la chica Almodóvar Rossy de Palma, mientras que Silma López, la protagonista de la serie Valeria, apuntó “Que bonituuu”. El cumpleañero también comentó con un “Gracias. Te amo”, encerrado por una carcajada y un corazón.

Al deslizar las imágenes, el Chino aparece en varias secuencias de fotos y videos, para corroborar aquello de guapo, aventurero y dormilón. En uno se lo ve cantando, poseído por el ritmo de una rumba, mientras ella, sorprendida, recibe un beso en la comisura de sus labios. En otro aparece solo, disfrutando de un viaje en el medio del mar, cantando una canción que se confunde con el ruido del agua y el viento. Un tercero lo muestra viajando en lo que parece ser un tren, plácidamente dormido. Tres momentos bien diferentes de vivir un amor que va camino a los cinco años.

Corberó y Darín se conocieron en 2015 durante el rodaje de la serie La embajada, en donde hacían de pareja. A principios de abril de 2016 dieron a conocer públicamente su relación y al final de ese año compartieron unas vacaciones en Miami. “Estoy muy contenta, ¿se me nota? Él es divino, no me había pasado nunca estar trabajando y que surja el amor así pero hay cosas que son inevitables, suceden y hay que tratarlas con naturalidad”, contó en aquel momento la actriz.

“Siempre he dicho que no iba a salir más con una actriz ni que lo iba a volver a intentar porque he tenido experiencias anteriores y en general son complicadas. Por suerte, nosotros conocemos cómo es el ritmo de trabajo de los actores. En ese sentido sí que es más fácil acoplarse a alguien que conozca el trabajo, o por lo menos no te monte una escena porque te tenés que besar con otra”, fueron las palabras del argentino.

Durante la cuarentena, la pareja repartió sus tiempos laborales y personales entre España y Argentina. La primera parte del aislamiento lo pasaron en Buenos Aires, cuando decidieron iniciar una cuarentena preventiva. Cuando se cumplió el primer mes del aislamiento hizo una reflexión: “Qué raro todo. Ha sido un mes muy triste. Y no quería dejar pasar la oportunidad de mandar amor a todos los que estáis pasando por este mal trago”. Para distenderse, compartió con sus más de veinte millones de seguidores algunas fotos de la intimidad de la pareja.

Con las medidas más flexibles, la pareja voló a España por compromisos laborales. Desde Gerona, en la región de Cataluña, volvieron a sacudir las redes, aunque esta vez fue el actor el que publicó la imagen un desnudo artístico tomado por su novia. Esto no cayó bien en una de sus seguidoras, que le realizó una crítica. “Tu novia y vos todo el tiempo en pelotas. Ya sabemos que están en buen estado y que tu novia es la flaquita de La casa de papel, Chinito. Gracias, me aburrí, no te sigo más”, afirmó una joven.

Lejos de quedarse callado, el protagonista de la película Muerte en Buenos Aires le respondió con un contundente mensaje. “Si que yo haga lo que quiero te sirve, al menos, para hacer lo que vos querés, me parece bien. Es la idea. Hay que hacer lo que se nos canten las pelotas u ovarios según el caso”.

