El blooper en vivo de Nico Occhiato con caída incluida y la reacción de Flor Vigna

Nico Occhiato, conductor del ciclo de talentos Todo puede pasar, por canal Nueve, pasó por un incómodo y doloroso momento en vivo, luego de que en medio de una demostración, una de las participantes lo golpeara y lo dejara sin palabras, ante la mirada atónita del jurado integrado por Noelia Marzol, Matilda Blanco y José María Muscari.

El accidente fue luego de que Florencia, antes de bailar, quisiera hacer una demostración rompiendo una tabla de madera que él sostenía con sus brazos, con una patada. ”Si vos tenés miedo, yo voy a fallar por tu culpa”, le advirtió ella.

“¿No me va a entrar una astilla en el ojo?”, preguntó el novio de Flor Vigna, y la concursante respondió que no, que se quedara tranquilo que haría un golpe seco. De inmediato se dispuso a romper la tabla y un mal cálculo la hizo darle una patada en el estómago al ex Combate. “¡Me dejó sin aire, mal!”, dijo Occhiato mientras se levantaba del piso tras su caída y ante la risa del resto de los presentes en el estudio.

Recientemente reconciliada con el conductor, Flor Vigna utilizó sus redes sociales para compartir el video del blooper y comentó: “Cuídenmelo que esa parte es importante”.

Cabe recordar que a fines de diciembre, la pareja se tomó unos días de descanso en México, lugar en el que también festejaron el cumpleaños de él. A través de sus stories, dejaron espiar un poco a sus seguidores. Disfrutando del comienzo del verano, decidieron hospedarse en un lujoso hotel con pileta frente al mar. De esta forma, pudieron pasar tiempo en la playa bajo el sol, después de un año agitado en lo laboral, a pesar de la pandemia. “Nos fuimos solo cinco días de vacaciones pero me vinieron bárbaro para desconectar. Fue un año agitado. Considerando lo complicado de la pandemia, agradezco haber tenido laburo”, apuntó el conductor.

Nico Occhiato y Flor Vigna durante sus vacaciones en México. (IG: @nicoocchiato)

En una reciente entrevista con Teleshow , Occhiato había hablado de su relación con la ex bicampeona del Bailando. “Con Flor nunca nos dejamos de amar. Siempre nos hicimos bien el uno al otro. Nos potenciamos en nuestros proyectos personales. Nos divertimos juntos. Somos muy compañeros. Eso es importante. Se dio la chance de tener unos días los dos, en un año agitado para ella también, que tuvo mucho trabajo, y no lo dudamos. Supimos que nos iba a ayudar a cargar energías para encarar lo que se venga”, aseguró Nico, y además hizo una salvedad: “Nunca antes habíamos viajado juntos. No habíamos tenido la chance de coordinar fechas”.

Además, sobre la ex chica Combate, que también se luce en la conducción, contó: “Flor tiene mucho que ver con todos los proyectos que me van saliendo. Siempre le pido consejos y ella a mí. Es la primera en enterarse. A los dos nos apasiona lo que hacemos. Es muy lindo tenernos cerca”.

Al estar reconciliados, empezaron a circular versiones de que iban a ser padres, algo que Flor tuvo que salir a desmentir. “Hoy me desperté y mi WhatsApp está lleno de mi familia, amigos, de periodistas, conocidos y desconocidos, que me preguntan si estoy embarazada y la respuesta es que no, que eso no sé de dónde salió, es una falsa noticia, pero es realmente hasta un poco invasivo que todo el tiempo te pregunten eso así que quiero aclarar que no, que no lo estoy”, indicó en sus stories en ese momento.

En el plano laboral, Nico continúa con la conducción de Todo puede pasar, el programa de Canal 9 que se emite a las 23 horas, y Tenemos Wifi por KZO. Por otra parte, tiene un proyecto personal de radio por Youtube.





