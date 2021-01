Flor Torrente negó su embarazo y apuntó contra las críticas a su cuerpo: “Basta de estereotipos”

Recientemente eliminada del Cantando 2020, Flor Torrente comenzó a disfrutar de sus vacaciones, momento que aprovechó para mudarse a un nuevo hogar con su novio Guido Iannaccio y también remodelar su local Helicia en Palermo.

Pero en medio de este gran momento, la hija de Araceli González se vio envuelta en rumores de embarazo, que ella misma se encargó de desmentir: “Buen día, seres de luz, no estoy embarazada. Si tengo panza, es de pan dulce, de morfar como un chochán, de felicidad, de alegría, de fiestas, de Navidad, de Año Nuevo y de todo lo que se puedan imaginar. Por suerte, este mensajito que me dejan a cada instante todo estos seres humanos de ´¿estas embarazada?´ ´¿tenés panza?’ No, es panza de felicidad, se las presento”.

Acto seguido, una seguidora le respondió: “Panza??!! Estoy cansada que la gente se dedique a mirar los cuerpos, a buscarles el defecto (si es que tener panza es un defecto) y para colmo COMENTARLO!! Yo solo veo la felicidad que emana de tus poros jaja Besos!”. Tras ver este mensaje, la actriz aprovechó la ocasión para dejar un mensaje concientizador a sus más de 400 mil seguidores: “Claro que si, reina! Basta de estereotipos, Personas reales. Aparte qué es panza??? Qué está mal de eso?? Miremos pa atroden, esa es la única verdad y lo único que tenemos que observar! El resto no importa”, expresó.

Pero no conforme, la hermana de Toto Suar dio también otros argumentos en otro video que publicó en sus stories: “Perdón que siga con este tema, no es solo buscar el defecto. Es, claro, que porque uno tiene una pareja y se muda con esa persona y tienen animalitos, ¿lo que sigue es un bebé? No, un niño se busca, un niño se desea, un niño se ama en el momento que es”.

Cabe recordar que Flor comenzó hace unos meses su relación con el productor musical Guido Iannaccio, noticia que confirmó a fines de octubre en el reality de canto de El Trece. En noviembre, la actriz también se expresó al respecto en su Instagram. “Hoy estoy con ganas de escribir, y siempre vuelvo a la misma pregunta: ¿qué es la felicidad? La respuesta va cambiando, pero si tuviera que resumirlo en simples palabras serían: ‘Instantes de plenitud’. Esos momentos en los que respirás profundo y sentís que estás en el lugar correcto, en el momento exacto. So, aquí...’instantes de una semana feliz’”, escribió, junto a una serie de fotografías junto a su pareja.

Si bien es poco el tiempo que llevan juntos, ya se mudaron juntos a un nuevo hogar, que actualmente sigue refaccionando. “¡Hola, 2021! ¡Aquí nosotrxs te abrazamos con mucho amor desde nuestra casita hermosa! Mood: Siendo muy felices (no importa cuando leas esto) Nos amo”, escribió junto a la foto en donde se los puede ver en su nueva casa.

En el plano laboral, Flor se encuentra refaccionando su local Helicia, el local que tiene junto a Agus, según ella, “una amiga, hermana, y cómplice de la vida”. “Ambas provenimos de familias con madres y abuelas fuerte y transgesoras, por eso creamos a Helicia Bs. As. a su imagen y semejanza, para poder transmitir nuestra enseñanza de vida. Vamos por más mujeres fuertes, transgesoras, con ganas de crecer y evolucionar”, dice la web de su mprendimiento. El local permanecerá cerrado en enero por este motivo, pero volverá al ruedo en febrero. “Como si no fuera suficiente mudarte con otro ser humano de una casaa a otra, estamos mudando Helicia, nos vamos a quedar acá, pero vamos a remodelar todo, as+i que esto es alto quil...”, dijo.





