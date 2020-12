La angustia de Mariana Brey en la víspera de Año Nuevo: “Mi mamá se cayó, se golpeó fuerte y está internada”

El drama familiar de Mariana Brey

En el último programa del año de Los ángeles de la mañana, Ángel de Brito le propuso a sus angelitas hacer un balance del 2020. En ese momento tomó la palabra Mariana Brey que no pudo contener el llanto por la dramática situación familiar que le toca enfrentar estas últimas horas. “Ayer tuve una noche muy difícil. Mi mamá se cayó de una escalera y está internada. Creo que está bien, ahora a la tarde vamos a tener resultados. Tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza, le hicieron puntos de sutura y le realizaron una tomografía”, arrancó diciendo la periodista.

“Más allá de lo que le pasó, tiene un brazo comprometido y definiremos si se tiene que operar o no, porque tiene una fractura en el codo y la muñeca. Por suerte está consciente... pero la quiero sacar ya de ahí, porque le tengo miedo al COVID. Vi mucha gente ayer hisopándose, gente que la está pasando mal. Teniendo la posibilidad de una clínica privada que, al menos en la apariencia, la salud parece ser más efectiva o más cuidada”, continuó.

“Prácticamente no dormí en toda la noche y sentí que mi mamá, como tantas personas de tercera edad que estuvieron todo el año sin movimiento, cuando empezó a moverse, empezó a caerse. No es la primera caída del año. Tiene 73 años y no tiene problemas de salud, pero en el año tuvo fisura en las costillas, hace unas semanas se cayó en el pasto de la casa de mi hermana... Y ayer pasó eso, que se cayó hacia atrás en la escalera”, comentó una emocionada Brey.

De todas formas, la panelista agradeció por el año que compartió con sus compañeras del ciclo y con el conductor del programa de El Trece. “Me conmueve todo lo que pasó (en lo que respecta a la pandemia), y lo que pasó en lo personal a cada uno, gente que amo, que quiero, y lo que pasó en el mundo. Eso es común a todos. Yo quiero agradecer tener trabajo y haber compartido con todos ustedes este año. Fundamentalmente agradecer”, siguió. “Agradecer a la familia y estar sana”, completó.

Hace poco más de un mes, Mariana Brey también había pasado horas de angustia y preocupación cuando se produjo un incendio en el departamento de su mamá, ubicado en Quilmes, a consecuencia de un desperfecto en un aire acondicionado. “Ella lo usa todo el año porque es frío/calor pero lo prendió en frío por primera vez. Vio que empezaba a hacer chispazos y aunque cortó la luz, seguía igual. Intentó apagarlo con un trapo y como no pudo, salió y pidió ayuda a los vecinos”, afirmó conmocionada

Luego, la ex participante del Cantando 2020 destacó la labor de los bomberos que actuaron rápidamente y describió los daños que dejó el incidente. Pero lo que más sorprendió fue un detalle misterioso: “Cuando entré al departamento, me pasó algo que me impactó: la foto de mi papá estaba intacta. Ella me dijo que sintió una fuerza especial que la sacó de ahí”.

