Micaela Tinelli respondió a quienes la critican en las redes: “Definitivamente son muy pocos los seres humanos que evolucionan”

Dueña de un muy bajo perfil, Mica Tinelli no es de quienes aprovechan su apellido para figurar en los medios y rara vez se la ve haciendo alguna declaración pública. Sin embargo, muchas veces es víctima de comentarios negativos que los haters publican en las redes sociales, y en esta oportunidad eligió no quedarse callada.

Días atrás, la hermana de Candelaria le contó a sus seguidores que estaba por mudarse a un nuevo departamento, que se encuentra remodelando. “Chau depto 604, te despido con mucho amor! Fue un lugar donde viví una hermosa etapa de mi vida. Lista para lo nuevo” (SIC), escribió la joven para despedirse de su antiguo hogar junto a una foto de lo que fue su living.

Sin embargo, lo que parecía ser una noticia feliz, motivó que algunas personas le hicieran críticas. Furiosa, hizo su descargo en las stories de su Instagram: “Borré y bloquée a mucha gente que pone esos comentarios de m...de ´ay, total paga papi´. A mí no me molesta igual, ustedes piensen lo que quieran”, Y siguió: “Les cuento que yo tengo Ginebra, que es mi marca, tengo un montón de locales, trabajo con un montón de empleados a los cuales amo, tengo mi propio trabajo, mi novio trabaja”. Y finalizó: “Gente de m...tómenselas. Es increíble cómo no avanzamos, la cantidad de mensajes que uno se tiene que poner a...los borro porque no me gusta tener negatividad en mi Instagram. Definitivamente son muy pocos los seres humanos que evolucionan. No se puede creer”.

En el plano amoroso, Mica continuá en pareja con el jugador de Boca Lisandro López, a quien conoció de manera virtual el 9 de junio del año pasado. Ella estaba en Buenos Aires, acompañando a su papá en la fiesta de entrega de los Premios Martín Fierro. Y él se encontraba de vacaciones en Italia. Sin embargo, la hija de Tinelli recibió un mensaje que “decía algo lindo”. Y, al ver el perfil de su autor, se dio cuenta de que era jugador de fútbol y le pidió ar su hermano, Francisco, que le diera algunos datos sobre él. Convencida de que el joven merecía una respuesta, Mica se la dio. Y así comenzó un intercambio virtual que recién se pudo concretar en una cita presencial varias semanas más tarde.

“Yo estaba bastante nerviosa y a su vez, no tanto, cosa que me parecía rara por mi forma de ser. Estuvimos horas y horas hablando. Sin exagerar: unas siete horas habrán sido seguro. Nos reímos mucho también. Y bueno, ahí empezó todo”, recordó ella hace un tiempo en un posteo.

En noviembre, la diseñadora había revelado detalles de la convivencia con el futbolista, tambinén a través de sus redes sociales. “Yo podría dormir con Lichi, obviamente, pero Charlie y León -sus perros- tienen sus mañas de noche... Roncan, Charlie baja a tomar agua. Cosas que a Lichi no lo dejan dormir. Yo estoy acostumbrada, entiendo que él no”, dijo y contó que se iba al living a ver una película. Ella no tiene problemas en dejar a un lado a su novio por sus perritos: “No es que estoy a las puteadas, cero, lo re disfruto. Vamos a tener un cuarto más en la casa nueva, así que está todo más que bien”, había confesado.

