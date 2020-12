El mal momento de Barby Franco: “Mi perrita se asustó por la pirotecnia y salió corriendo”

Barby Franco celebró la Navidad acompañada por su perrita (Video: Instagram)

Si bien en algunos municipios y provincias la pirotecnia fue prohibida, en las grandes ciudades está permitida su comercialización y su uso, a pesar del daño que le hacen a los animales. Debido a su sensibilidad auditiva, los ruidos fuertes pueden causarles pánico y provocar conductas no habituales como escapar sin rumbo y perderse, lastimarse o lastimar a las personas. Lamentablemente, Barby Franco vivió un momento de mucha angustia durante el festejo de la Navidad porque su perrita, asustada por los fuegos artificiales, escapó de su casa.

A través de su cuenta en Instagram, la modelo compartió algunas imágenes del festejo de Navidad junto a sus amigos y familiares en la lujosa casa que comparte con su pareja, Fernando Burlando. Allí se puede ver la intimidad de la cena, que estuvo acompañada por risas y mucho baile. En los videos también aparece una perrita llamada Cuki, una de las mascotas de Barby.

Hasta ese momento, todo transcurría con normalidad. Sin embargo, después de la medianoche, la joven vivió una situación muy difícil. Este viernes por la tarde ella misma contó qué fue lo que sucedió.

El susto de Barby Franco porque se escapó su perrita (Video: Instagram)

“Ayer cuando abrimos la puerta uno de mis perritos salió corriendo por la pirotecnia, del susto que tenía. No me había dado cuenta… Pasó como media hora y en un momento me empiezan a llamar por WhatsApp. Dije: ‘Qué raro, a esta hora… ¿Habrá pasado algo?’”, relató Barby. Por las dudas, le pidió a una amiga que atendiera el teléfono por ella y se llevó un gran susto al escuchar del otro lado a un vecino.

“Atiende una amiga mía y le dicen ‘tenemos a Cuki, tu perrito, un caniche’. La familia esa rescató a mi perro. La alzaron y me llamaron. Quiero agradecer muchísimo a esa familia. No me dijeron su nombre ni nada. De la desesperación agarré a mi perrita y no paraba de decirles ‘gracias’. Les sigo diciendo gracias… Por suerte la encontraron porque, obviamente, tiene la chapita con mi nombre. También quiero agradecer a los policías de la esquina. Son lo más”, contó Barby.

Barby Franco vivió un momento muy difícil por la huida de su mascota (Foto: Instagram @barbaritafranco21)

Lejos de esta triste situación, Barby Franco enfrenta una gran oportunidad en su carrera: a partir del lunes se convertirá en una nueva “angelita”. Ángel de Brito, conductor del programa de Los Ángeles de la Mañana, confirmó que la modelo se sumará a su equipo de panelistas y se especula que tendrá una relación tirante con una de sus compañeras, Mariana Brey, ya que ha mantenido varios cruces con ella en el último tiempo.

Volviendo al tema de la pirotecnia, se ha comprobado que su utilización es muy mala para personas con sensibilidad auditiva, chicos con autismo, veteranos de guerra y los animales. “Cuidar a los perros durante los estruendos no solo es un acto de amor, sino que además es una tarea que debemos tener como dueños responsables”, explicó Melina Wajner, veterinaria (MN 9218) especialista en clínica veterinaria general, a Infobae. Y añadió: “En el momento del festejo, lo mejor es que esté reunido con la familia y puedan brindarles su apoyo y contención, utilizando música agradable o simplemente buscando lugares con aislamiento sonoro”.

Los animales sufren por el uso de la pirotecnia (Foto: Shutterstock)

Por otra parte, la dinámica de los días festivos expone a los animales a sufrir estrés por exceso de ruido y explosiones. Pueden padecer palpitaciones, taquicardia, jadeo, salivación, temblores, sensación de insuficiencia respiratoria, aturdimiento y pérdida del control, entre otros. Dependiendo de cada caso particular, se debe consultar al médico veterinario para considerar la utilización de sedantes prescritos, que evitarán momentáneamente estas situaciones.

