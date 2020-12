El agradecimiento de Carmen Barbieri a Laurita Fernández por un gesto que tuvo cuando era novia de Fede Bal

Carmen Barbieri le agradeció a Laurita un gesto (Video: "Cantando 2020" - El Trece)

“Yo tengo que agradecerte algo y te lo digo acá en vivo”. Con esas palabras, Carmen Barbieri sorprendió a Laurita Fernández en plena emisión del Cantando 2020. Es que la capocómica estaba recordando la época en la que su madre estaba enferma y aprovechó la oportunidad para agradecerle a la conductora un gesto que tuvo en esos momentos tan difíciles.

“Mi mamá... La extraño. Era tremendamente insoportable, no paraba de llamarme. ‘Esta mujer no para’, decía yo. Y ahora la extraño tanto... Quiero que llame una vez más”, comenzó su relato. Acto seguido, le habló directamente a la ex de su hijo. “A mi hijo le costaba mucho ir a ver a mi mamá, que estaba ya internada y estaba muy mayor, con problemas de salud, y lo obligaste a Federico a que vaya a ver a su abuela”, le agradeció. Y agregó: “Hay una foto muy linda de ustedes tres. Inolvidable. Vos abrazando a mi mamá. Y es tan linda. Y te lo agradezco ahora porque no te vi más después, nunca nos cruzamos, Laurita”.

La foto a la que hizo referencia Carmen Barbieri, el día que Laurita visitó junto a Fede a Ana Caputo en el hospital (Foto: Instagram)

La bailarina, conmovida, le respondió: “Un momento divino fue. Claro que me acuerdo de eso. Muchas gracias a ustedes por incluirme en ese momento”.

Cabe recordar que Ana Caputo falleció en febrero de 2018, a los 90 años. Su estado había desmejorado en los meses previos, tras fisurarse la cadera. Luego, sufrió un ACV isquémico en la terapia intensiva de la clínica Nuestra Señora de Luján. En ese momento, Barbieri se encontraba haciendo temporada en Mar del Plata, razón por la cual no pudo estar presenta al momento de su fallecimiento. “Quise despedirla y que se fuera con mi imagen, pero no me esperó…”, se lamentó la capocómica desde un móvil para el programa Intrusos. “Mi mamá se encuentra en otro plano astral”, agregó. Además, posteó una foto en Twitter con Ana y Fede con unas tiernas palabras: “¡Querida mami!, siempre estaremos unidos”.

En ese momento, el hijo de Santiago Bal también despidió a su abuela con unas palabras muy sentidas en su cuenta de Twitter. “Hoy te dejamos ir, pero tus anécdotas siempre me van a acompañar -le escribió-. Agradezco poder haber visto tan bien hace tan pocos días. Me viste feliz, conociste a mi novia que tanto querías, y yo te prometo que a mamá la voy a cuidar toda la vida. Chau, abuela Ana”.

En el plano laboral, Carmen continúa su participación en el reality de El Trece, y fue noticia en las últimas horas por su reacción al enterarse del escandaloso audio que su hijo le envió al Polaco. “¡Yo no sabía nada! ¡Lo juro por mi mamá y mi papá! Recién lo escucho y es un horror el audio. Parezco una mentirosa: yo dije que era un asado con 10 personas y no había chicas ¡Todo al revés! Y cositas. ¿Qué son cositas?”, indicó en diálogo con el programa Confrontados. Y agregó: “¡Yo pensé que había cambiado Federico! ¡Jesús! ¡Salió al padre! ¡Salió al padre! No sale a mí”. En ese audio, su hijo invitaba al cantante a una una supuesta fiesta con mujeres. “Obvio, la pileta está hirviendo. Hace tres días que la vengo calentando. ¿Vos sabés las mujeres que vienen, Polaco? “.

