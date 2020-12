Marley publicó una foto inédita de su primer viaje a Egipto cuando tenía 22 años: “Me subí a un barco por el Nilo”

Marley (Instagram)

Alejandro Wiebe, más conocido como Marley, siempre fue un fanático de viajar para conocer diferentes lugares, culturas y personas por todo el mundo. El conductor ha logrado llevar esta pasión como parte de su trabajo y conduce el programa Por el mundo en casa que se emite los domingos por el prime time de Telefe.

En su cuenta oficial de Instagram, el papá de Mirko suele compartir imágenes de los viajes que está realizando para el ciclo. Pero en esta oportunidad, sorprendió a sus más de seis millones de seguidores con una foto inédita de su primera visita a Egipto hace casi tres décadas.

“Mi primer viaje a Egipto fue por vacaciones después volví dos veces más a hacer el programa. ¡Vacaciones solo fui y me subí a un barco por el Nilo con muchas anécdotas! ¡22 años tenía!”, escribió Marley en la red social. Hasta el momento, la publicación tuvo 322 mensajes y más de 44 mil likes.

El conductor tenía 22 años cuando visitó las pirámides de Egipto por primera vez

Este 2020 fue un año complicado por la pandemia y los canales de televisión debieron adaptar su programación. Marley debió suspender los viajes que tenía previsto, pero se las ingenió para seguir saliendo al aire mostrando desde su casa material inédito que tenía guardado de algunas escapadas que había realizado anteriormente con famosos, como Susana Giménez o Florencia Peña.

En una entrevista con Teleshow , el conductor había explicado: “Tenés que adaptarte hasta que aparezca una vacuna y todos podamos volver a la normalidad. Esto nos agarró de manera inesperada, y en mi caso en particular, por suerte me agarró acá... ¡Imaginate si me encontraba en Japón haciendo Por el mundo y nos quedábamos varados allá! Siempre íbamos a lugares extremos y distantes. Nos hubiéramos encontrado con un bebé, en la otra punta del mundo, varados... Hubiera sido una complicación”

Además, se había referido a la importancia de que los televidentes se divirtieran en un momento tan difícil por el coronavirus: “Si bien está bueno estar informado, me parece que el exceso también lleva a un hartazgo. Ya todos sabemos bastante del coronavirus, de cómo debemos aislarnos, del distanciamiento social. Me pasó que ayer tuve que ir a la farmacia a comprar una crema para Mirko y vi que la gente, por sí sola, ya se ubica a dos metros tuyos. Es más: me pedían una selfie, y se sacaban la foto a dos metros de distancia, haciendo malabares para que encajemos los dos en el mismo plano. El tema ya está inculcado. Y está bueno que la gente tenga un poco de esparcimiento, que pueda prender la tele y reírse un rato, y que no todo sea fin del mundo y preocupación”.

Con el paso de los meses, Marley pudo retomar los viajes por la Argentina y eligió a Lizy Tagliani para que lo acompañe a conocer diferentes provincias. Este domingo 20 de diciembre a las 20:30 en una nueva emisión en vivo de Por el mundo en casa ambos estarán desde Santiago del Estero y Tucumán. Ellos recorrieron estas hermosas provincias con el objetivo de descubrir impactantes paisajes.

Marley y Lizy Tagliani en Tucumán





