La revelación de Mauricio Dayub: “Yo jugué un partido con Diego Maradona la noche del jarrón”

Mauricio Dayub recordó una divertida anécdota junto a Diego Maradona (Video: "La Noche de Mirtha", ElTrece)

“Yo jugué con él en la noche del jarrón, fue un partido complicado”, dijo Mauricio Dayub cuando le preguntaron por el encuentro solidario en el que había compartido la camiseta con Diego Maradona allá por el año ‘96. El actor estuvo este sábado como invitado en La Mesa de Mirtha, por El Trece. Y no pudo evitar hacer referencia a su anécdota junto al astro, a quien conoció el mismo día que allanaron la casa de Guillermo Cóppola, su mánager de entonces, dando origen a la causa más resonante de los años noventa.

¿Cómo fue su experiencia junto al Diez? “Habíamos ido a jugar un partido a beneficio en Laferrere y, teóricamente, él no venía. De hecho, yo iba nada más que a hacer un acto de presencia, porque estaba lesionado. Y en un momento, mientras estábamos reunidos en el Vilas Racket, avisaron que venía Diego y que en la 202 y no sé qué cruce de ruta se unía a nosotros, así que lo teníamos que esperar todos con baliza ahí”, comenzó relatando Mauricio.

Y continuó: “Se armó una llegada espectacular, porque se corrió la bola en el lugar y no se podía entrar. Nos metieron a todos en un vestuario. Y yo nunca vi a una persona con tanta fuerza, con tanta polenta. Se sacó toda la ropa, abrió la ducha mientras estábamos todos sentados. Había grandes actores y grandes jugadores ahí. Pero yo los veía chiquititos. Y mientras se duchaba, no se cómo, le vino una whiscola a la mano. ¡No se quién se la sirvió!”.

Dayub contó que Maradona aprovechó ese momento para reprocharle a algunas figuras los comentarios que habían hecho en distintas notas periodísticas. “Yo lo que veía era que él se pegaba en el pecho. Y decía: ‘¡Qué fuerza!’ Lo tenía ahí y veía las piernas de jugador de fútbol”, recordó. Y dijo que, después, Diego salió todo mojado y abrió un bolso.

Dayub jugó con Maradona en un partido a beneficio (Foto: AP)

“Se puso una camiseta roja al costado, empezó a mirar y comenzó a tirar: rojo, rojo, rojo....”, dijo haciendo el gesto de que arrojaba las camisetas de ese color. Y siguió: “Después sacó la azul y se la puso arriba de la falda. Y empezó a mirar, tiró y tiró, y a mí me miró y me tiró la azul. Yo vi que él se había puesto azul. Y yo estaba lesionado, pero dije: ‘Yo juego. Si es con Maradona, juego’. Y empecé a elongar el músculo”.

¿Si le fue bien en el partido? “Yo corría, nada más. Nunca jugué bien al fútbol, pero siempre tuve mucha garra para correr y para marcar. Entonces me pusieron a defender. Y, en una de las jugadas, Diego me la da adelante y me dice: ‘¡Quedate ahí!’ Y yo no bajé a defender porque Diego me dijo que me quede ahí. Avanzaron ellos, que eran cinco contra uno. Y el que defendía conmigo me hacía señas: ‘Bajá, flaco, que estoy solo’. Pero yo pensé: Diego me dijo que me quede acá. Y, por supuesto, me quedé ahí y a los dos minutos recibí la pelota”, relató.

Dayub, quien en Sueño Bendito, la biopic de Amazon que se estrenará en el mes de marzo sobre la vida de Maradona encarna a Coco Villafañe, el padre de Claudia, contó que su participación en la serie es menor. “En esta primera etapa, mi personaje no tiene mucha participación. Y, además, se me complicaron los tiempos de la tira con una película que tenía confirmada, así que no pude viajar a México a rodar otra parte de lo que me tocaba”, adelantó. Y después se emocionó hasta las lágrimas al recordar una frase del preparador físico Fernando Signorini que dijo: “Diego se entrenaba para ganar el domingo. Si él se hubiese entrenado para vencerse a sí mismo, para superarse, hubiera sido mucho más. Pero él sabía que con poco ganaba”.

