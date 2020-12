La insólita anécdota de Cande Ruggeri junto a un novio que no le había presentado a su familia: “¡Vino mi papá con el peluquero!”

Cande Ruggeri contó una insólita historia con su padre y un novio que no había sido presentado a su familia (Video: "PH, Podemos Hablar" - Telefe)

No es la primera vez que Cande Ruggeri cuenta alguna historia vinculada a lo difícil que ha sido a lo largo de su vida presentarle alguna pareja a su padre, Oscar Ruggeri. Sin embargo, eso no quiere decir que dejen de llamar la atención, incluso para todos los invitados del sábado pasado de PH, Podemos Hablar, quienes se mostraron incrédulos al escuchar la anécdota que relató la influencer.

Cande reveló que nunca tuvo las llaves de la casa familiar, incluso cuando vivía con sus padres, ya que cuando volvía tarde de bailar Oscar quería abrirle él mismo la puerta… Cuando se mudó sola, la joven pensó que iba a tener un poco más de privacidad, pero se equivocó. Según su relato, en una ocasión estaba en su departamento con un joven al que todavía no había presentado a su familia, cuando escuchó el timbre.

“Apareció más de una vez en mi departamento, muchas veces de sorpresa. Cae sin avisar: como no usa el celular, no responde ni el WhatsApp, él cae. Dijo: ‘Me vengo a cortar el pelo’. Te juro, a veces viene a ver si está todo limpio, a ver cómo vivo...”, reveló Cande. Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo de Telefe, abrió grande los ojos, sin poder creer lo que estaba escuchando.

Pero eso no fue todo. Actualmente, Cande está en pareja con Nicolás Maccari, un joven emprendedor vinculado al mundo del deporte y nieto del recordado actor Enzo Nino Viena, quien interpretó al papá de Carlín Calvo en Amigos son los amigos. La ocasión elegida por la influencer para presentarlo ante la familia fue nada más y nada menos que la Nochebuena del 2018. En su visita a PH, Podemos Hablar reveló cómo fue la insólita recibida comandada por Oscar.

“Les dije a todos ‘compórtense’ porque están todos locos. Estaba Galíndez también… A papá le quedaron cosas de Bilardo, que se cortaban las uñas filosas para pinchar a los jugadores... Entonces toca timbre mi novio, le voy a abrir ‘hola, amor, qué bueno que viniste’. Voy al jardín, donde estaban todos, y mi papá había puesto a toda la familia en dos filas, como hacen los jugadores de fútbol, y le dijo: ‘Bueno, pasá por acá’. Tuvo que pasar por el medio de las dos filas y todos le pegaron, tipo bienvenida”, reveló, entre risas, pero un tanto avergonzada.

Por otro lado, lejos de la humorada, Cande se puso mucho más seria durante su visita al programa de Andy Kusnetzoff y le dedicó unas emotivas palabras a su padre, quien se encuentra muy dolido por la muerte de uno de sus grandes amigos, Diego Maradona. “Papá vivió los mejores momentos del fútbol con él, sus mejores recuerdos son al lado suyo, abrazados con la Copa… Los recuerdos de mi mamá también, con Claudia (Villafañe). Son recuerdos para toda la vida… Después, por cuestiones de la vida, se fueron alejando un poco”, contó.

Y agregó: “Me pegó fuerte a mí también pero traté de estar fuerte para papá porque lo vi bajón. De nuestro lado, como hijos, dijimos ‘hay que sacarlo para adelante y animarlo’. Estuvimos fuertes por él”.

Cande y Oscar Ruggeri

Más adelante, le dedicó un mensaje especial a sus padres. Muy emocionada, dijo: “A mi mamá le quiero agradecer por hacer de papá cuando papá no estaba. Y mi papá, que no la está pasando bien por su amigo, Diego, hace poco me tenía que acompañar a una decisión muy importante para mí y pensé que no iba a venir porque estaba muy bajón, pero me acompañó igual. Así que ese es el papá que amo y voy a amar toda mi vida. Los amo”.

