El emotivo mensaje de Flor de la V para recordar a Jorge Ibáñez en el día que hubiera cumplido años: “Nunca pude llenar el vacío que dejaste en mí”

Florencia de la V

En el día de que Jorge Ibáñez hubiera cumplido 51 años, Florencia de la V quiso homenajear a su amigo, quien falleció el 14 de marzo de 2014, a través de sus redes. “6 de diciembre. Recuerdo esta fecha con mucha emoción. Es inevitable pensar que hoy estaríamos preparando nuestros outfits para tu fiesta de cumpleaños”, arrancó la conductora y actriz su publicación, que acompañó con una foto suya junto al recordado diseñador.

“Eran el broche de oro para cerrar nuestro año. Debo confesarte que a pesar del tiempo que te fuiste, cada día te extraño más, nunca pude llenar el vacío que dejaste en mí”, agregó la artista. “Cientos de postales se cruzan en mí mente Feliche, cuanto nos divertíamos en tus fiestas! Menos mal que hemos bailado como para cuatro vidas”, continuó.

“Estarás con Sebas, Musetti y tu papá preparando la de hoy. Así quiero recordarte, bailando y riendo, el mejor anfitrión que conocí, mi amigo, mi hermano, mi familia, eras todo y más”, expresó la actriz y conductora. “Feliz cumple donde quieras que estes. Espérame ya volveremos a celebrar juntes. Siempre en mi corazón. Florencia”, cerró Flor.

La publicación de Flor de la V

Recordemos que Jorge Ibáñez fue un gran amigo y confidente para De La V, más allá de convertirse en su diseñador preferido. Por eso, no llamó la atención que, a la hora de recordar a los mejores amigos en su día, Florencia de la V no le dedique ese día también unas emotivas palabras a Jorge Ibáñez, quien falleciera el 14 de marzo del 2014 a los 44 años cuando se encontraba solo en su departamento por una falla cardiaca.

“Hoy siento la necesidad de dedicarte este párrafo a vos, Jorge, mi gran amigo. Sí, a vos. No sé dónde estás, aunque a veces siento que estás siempre a mi lado, en todas partes. Todos lo que han amado a alguien y lo han perdido no pueden, no deben hacer otra cosa que seguir hablándoles”, dice la primera parte del profundo escrito.

“Confiados en que el amor hecho palabra puede surcar el abismo del tiempo y llegar allí donde el tiempo ya no existe. Para quienes todavía estamos atrapados en las barreras de los almanaques, los relojes, las efemérides, las fechas, se hace difícil sobrellevar ciertas ausencias”, continúa.

“La tuya, Jorge, la transito siempre nutriéndome de esa energía que me regalaste y que me sigue alimentando en los momentos de debilidad. Cuando estoy mal me acuerdo de cómo celebrabas (celebrábamos) cada segundo de la vida juntos y me digo que si hay algo que no me perdonarías, es que no me conecte con lo que la vida tiene de maravilloso”, afirmó la conductora.

“En mi caso, el amor de mis hijos, de mi familia, de mi público. Pero insisto, y no te enojes, te extraño mucho. Te extraño tanto como te quiero y quiero que sepas (ya sé que lo sabés, pero igual te lo digo y además quiero que todo el mundo lo sepa) que este nuevo día del amigo sin vos, fue otro día del amigo con vos, más que nunca, como siempre”, sostuvo la actriz.

Y en el final dejó un mensaje para todos. “Para cuando esta pandemia termine. Abrácense, bésense, mírense a los ojos, díganse cosas hermosas, canten juntos, coman caramelos…el mundo necesita más que nunca que todos seamos amigos. ¡Feliz día!”.

