Los Pimpinela y un mensaje especial para sus fanáticos: “Les proponemos pasar la Navidad juntos”

Lucía y Joaquín Galán presentan su Especial de Navidad

Este viernes, pasadas las 21 hs, los Pimpinela realizaron su primer show de streaming, El año que se detuvo el tiempo, en el que se dieron el gusto de mostrar todas sus facetas: cantantes, comediantes y productores. Y, de la misma manera en que lo suelen hacer desde hace más de cuatro décadas cuando brindan sus recitales en vivo, Lucía y Joaquín Galán lograron divertir y emocionar a un público de todas las edades.

El 2020, de más está decirlo, ha sido muy complicado para los artistas, que en su mayoría se han visto obligados a suspender giras y presentaciones. Sin embargo, en este año tan especial, los hermanos más famosos de la Argentina han logrado cumplir un sueño que venía dando vueltas en sus cabezas desde hacía mucho tiempo. ¿Cuál? El de hacer un Especial de Navidad.

“Queremos invitarlos para dentro de unos días”, anunció Joaquín apenas terminó su espectáculo virtual. Y, visiblemente emocionada, Lucía agregó: “Tenemos una propuesta para todos ustedes: pasar la Navidad juntos. Ojalá que estén ahí junto con nosotros”.

En este nuevo trabajo, los Pimpinela deleitaran a sus seguidores interpretando sus canciones navideñas favoritas, desde Ven a mi casa esta Navidad, del recordado Luis Aguilé, hasta Feliz Navidad de José Feliciano, pasando por la inolvidable What a Wonderfull World. Pero también se darán el gusto de recrear grandes temas que, quizá, quedaron relegados frente a sus éxitos más resonantes. Estos son Mentía, Nada, Imposible, Estoy Sola de Nuevo, Cien Años de Soledad y Se Van, entre muchos otros.

Eso sí, como no podía ser de otra manera, los hermanos Galán también incluirán algunos de sus clásicos de ayer, hoy y siempre, como A Esa, Ahora Decide, Valiente, La Familia o Traición. Y, como broche de oro, estrenarán el tema que le han compuesto a María Engracia, su madre e inspiradora del dúo, fallecida en el pasado mes de enero: Siempre Vivirás Dentro de mí.

A principios de noviembre, en una entrevista con Teleshow , los Pimpinela habían hablado del rol que había tenido su madre en su carrera. “Éramos una familia de clase media, nuestro papá gastronómico trabajaba muchísimo, desde las cinco de la mañana, para que vayamos a buenos colegios y tengamos lo que necesitáramos. Si Joaquín y yo hubiéramos trabajado, hubiera sido un aporte importante para la casa, económicamente. Sin embargo, mamá nos permitió apostar por nuestro sueño. Cuando empezás no significa que ganás dinero. Estuvimos cuatro años viajando de promoción, como se decía antes, y los primeros viajes eran gratis, invertíamos en nuestra profesión. Ni llevábamos dinero a casa ni nos manteníamos. Invirtieron en nuestra esperanza y nos apoyaron en todo sentido”, había dicho Lucía.

Y Joaquín, por su parte, había revelado los secretos de la canción que los hizo famosos. “No es que no le tuviera fe, pero no tenía ni idea de lo que iba a pasar con Olvídame y pega la vuelta. Me acuerdo que le dije al productor de planta de CBS en aquel momento, año 82... Ese disco tenía Olvídame y pega la vuelta, Dímelo delante de ella, Vivir sin ti no puedo, un montón de canciones. Le dije: ‘¿Para vos cuál es la primera, el single?’. Y me dice: ‘¿Me estás tomando el pelo?’. ‘No, sos el productor de la compañía, ¿cuál te parece?. ‘Sin duda alguna ‘Olvídame y pega la vuelta’'. Y le digo: ‘¡¿Esa?!’. Y me dice: ‘¡Por supuesto!’. No me negué pero nunca me imaginé que 40 años después iba a tener una versión en Serbia, por ejemplo, que escuchamos el otro día en las redes sociales”, confesó.

