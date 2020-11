Dalia Gutmann reveló cómo fue su accidentada primera vez con Sebastián Wainraich: “Tuvo que venir el médico"

La accidentada primera vez de Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich (Video: "Podemos Hablar", Telefé)

Dalia Gutmann lleva 19 años en pareja con Sebastián Wainraich, con quien tuvo a sus dos hijos: Kiara y Federico. Sin embargo, invitada a Podemos Hablar, por Telefé, la comediante dio un paso al frente cuando Andy Kusnetzoff preguntó por los que “tuvieron una cita en la que todo salió mal”. Y reveló cómo fue su accidentada primera vez con el conductor radial.

“Yo estaba de novia cuando empecé a conocerme con Seba. Sí, yo le metí los cuernos a mi ex novio”, comenzó diciendo la actriz. Y después contó detalles de lo que fue su fallido primer encuentro íntimo con Wainraich. “Yo estaba muy nerviosa. Me acababa de ir a vivir sola y me empecé a descomponer. Todo: vómito, diarrea...”, dijo sin eufemismos.

Y luego continuó con su relato: “Vino un médico a atenderme a mi casa porque me deshidraté”. ¿Qué hizo Wainraich frente a esta situación? “Él se quedó. Ya estábamos para todo cuando me empecé a descomponer. Nunca nos vamos a olvidar, porque vino un doctor muy petiso. Me dio medicación y él me la fue a comprar a la farmacia”.

Dalia reflexionó que, evidentemente, Sebastián la quería de verdad para seguir adelante después de presenciar esa escena. “¡Imaginate otro tipo si te ve vomitar!”, exclamó. Y después confesó que, al principio, ella “estaba convencida” de que el conductor era homosexual. “Yo me hice amiga de él porque estudiaba locución y él hacía radio. Además éramos vecinos y él venía a mi casa. Pero no pasaba nada. Yo me vinculaba con él como un amigo gay", explicó.

Después de caer en la cuenta de que Wainraich se iba a sonrojar por lo que estaba contando, la comediante se explayó: “Él era guionista de (Fernando) Peña y estaba todo el día con él y Ronnie (Arias)”. Entonces, Andy le aclaró en tono de humor que la orientación sexual no era contagiosa. Y ella agregó: “Pero ellos salían juntos y yo por transición dije: ‘Es gay’. ¡Prejuicio total!”.

Dicho esto, Dalia recordó que antes de salir de su casa, el conductor le había dicho: “No cuentes nada que no quieras”. Y señaló que ahora entendía por qué se lo había dicho. Pero siguió: “Finalmente, cuando estuvimos juntos me enamoré fuerte, más que nunca. Yo siempre fui muy noviera, pero con Seba me pasó algo diferente. Es como que sentí que encontré mi compañero de vida”.

Sin embargo, reconoció que los primeros tiempos Wainraich se avergonzaba de ella. “Yo antes no sabía que era comediante, me enteré por los papelones que hacía. Yo era una locutora, quería ser Liliana López Foresi, Mónica Gutiérrez...En el primer cumpleaños de Seba estaban los amigos que todavía no me conocían, y yo puse la música y empecé a hacer una coreo para animarle la fiesta. ¡El pibe se quería matar!”, recordó.

Minutos antes, Dalia había contado que el padre de sus hijos nunca le pidió matrimonio y que, cuando ella se lo propuso luego de averiguar precios y otros detalles, él le dijo que no. Pero aclaró que, en realidad, ella quería pasar por el Registro Civil sólo para vivir la experiencia y no porque le interesaran demasiado los papeles.

