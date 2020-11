Ulises Jaitt denunció a Dani La Muerte por lesiones: “¡Me podía haber matado!”

En las últimas horas se desató un escándalo que terminó en denuncia policial por parte de Ulises Jaitt contra Daniel Diaz León, conocido como Dani La Muerte. El conductor radial se hizo presente en la madrugada de este domingo en la sede policial de la comisaria vecinal 12C y denunció que el custodio le propinó un golpe de puño en un boliche porteño de la zona de Palermo, donde se encontraba trabajando como seguridad.

En diálogo con Teleshow , Jaitt relató cómo transcurrieron los hechos. “Estaba en INK-habilitado hoy como bar- y de repente nos estábamos por ir con un amigo. En eso aparece Dany La Muerte para informar a todos los presentes que nos teníamos que ir porque el lugar ya estaba por cerrar. Yo estaba terminando de tomar algo y le avisé que ya me iba. De pronto vuelve y nos pide de mala manera que abandonemos el lugar", comenzó explicando.

“Cuando me estoy yendo, de costado me pega una piña en el pómulo, me sacude tipo traición, caigo al piso desplomado y a partir de ese momento no me acuerdo de nada”, continuó. “Me levante gracias a la ayuda de un amigo que estaba conmigo y una médica que llegó para asistirme. Estuve varios minutos inconsciente con los ojos cerrados, ¡Me podía haber matado!”, agregó.

La cara de Ulises Jaitt tras el golpe de Dany la Muerte

Consultado sobre qué pasó posteriormente al violento episodio, el hermano de Natacha manifestó: “Luego hablé con el Polaco-mánager del lugar- y le empecé a pedir explicaciones sobre lo ocurrido. Esta persona me decía ‘¿querés que lo eche?’. Pero yo no tengo realmente que decir lo que él tenía que hacer, solo le dije que hiciera lo que considere”. Y agregó: “¿Cómo me va a pegar de la nada? Primero no me tiene por qué pegar y segundo que nunca le falté el respeto”.

Después de lo ocurrido, Dany La Muerte se acercó para pedirle perdón. “¡Qué perdón! querés que te clave un puñal y te pida perdón”, fue la tajante respuesta de la victima que decidió hacer la denuncia correspondiente durante la madrugada.

El mensaje de Ulises Jaitt en su Instagram Stories

Por estas horas, están declarando varios testigos y este lunes Jaitt deberá presentarse ante el médico legista que constará los golpes que por parte del seguridad del bar. “No lo provoqué y nunca le falté el respeto, no sé qué bronca tendrá conmigo", se preguntó. La causa fue caratulada como “lesiones” y la denuncia se radicó minutos después de las 6 de la mañana del domingo.

Desde Instagram, Ulises realizó un fuerte posteo contra Dani: “Sin haber mediado discusión alguna se me acerca Dany, La Muerte, me golpea con una violencia increíble, provocando que me desmayara, golpeando la cabeza contra el suelo”. Y completó: “Me siento muy dolido del cuerpo, con mareos y mucho dolor de cabeza. Hoy fui yo que por suerte tengo una voz fuerte en las redes sociales, ¿Cuánta gente fue víctima de este ser? ¿Y si me mataba?”.

La denuncia policial de Ulises Jaitt contra Dany La Muerte

Dany La Muerte es dueño de una gran popularidad por haber trabajado como custodio de figuras locales e internacionales. En nuestro país, protegió a famosos como Susana Gímenez, Ricardo Fort, Mariana Nannis, Nicolás Cabré e incluso Leonardo Fariña.

En 2014, su ex mujer Tamara Salerno salió en los medios para contar que la maltrataba físicamente y que lo había denunciado por violencia de género. “Dani mató gente, por eso el apodo. La última vez me desmayó y si se le iba la mano me podría haber matado a mí. Él me dijo que mataba a la gente y los prendía fuego. Eso no sé si es verdad o lo dijo para asustarme. Y lo logró”, había declarado.

En los últimos tiempos, cosechaba un perfil bajo y ya no aparecía tanto en los medios.

